Diputados de Sinaloa rechazan informes aprobados por la ASE

Culiacán, Sinaloa.- Tras una larga sesión sostenida ayer, la mayoría de los diputados rechazó los informes individuales de la revisión y la fiscalización de las cuentas públicas de nueve municipios, de los cuales ocho ya habían sido aprobados por la Auditoría Superior del Estado.

Con esta votación, los legisladores reprobaron los informes de las cuentas públicas de todos los municipios correspondientes al 2017.

Ayer les tocó el turno a las cuentas de Sinaloa, Ahome, Choix, Concordia, Cosalá, Culiacán, Mazatlán, Salvador Alvarado y San Ignacio. De estas, la única reprobada por la ASE era la de Sinaloa.

Enfrentamiento

La discusión de los dictámenes confrontó a los diputados de Morena y a los del PRI y del PAN, ya que, mientras los primeros acusaban de desaseo y corrupción a las pasadas Administraciones municipales, los priistas afirmaban que la Comisión de Fiscalización del Congreso no tenían facultad para aprobar o no las cuentas públicas; también los señalaron de estar empecinados en denostar el desempeño financiero de las Administraciones municipales anteriores, ignorando al órgano legal, que es la ASE

La cuenta pública cuya discusión se llevó más tiempo fue la de Culiacán. A favor de que se reprobara estuvo el diputado por Morena José Rosario Romero, quien señaló que la ASE había encontrado un pasivo de 523 millones de pesos sin fuente de pago, además de que se detectó que no se había construido una obra de 2 millones 600 mil pesos y que había gastos de sobresueldos por un monto de tres millones de pesos, entre otras observaciones.

Por su parte, el diputado por el PAN, Jorge Iván Villalobos, desde tribuna reviró las acusaciones del legislador de Morena y explicó que ya se habían solventado las observaciones de esta cuenta pública, entre ellos los correspondientes a los 523 millones de pesos, por eso dijo que su voto era a favor de que se aprobara.

La diputada por el PRI Gloria Imelda Félix Niebla lamentó que los legisladores de Morena estuvieran prejuzgando las cuentas públicas de los municipios, sobre todo la de Culiacán, cuando aun no concluye el tiempo que se tiene para solventar, el cual es hasta el 31 de octubre. Dijo no entender por qué la bancada de Morena votó de forma negativa, cuando ya se habían solventado casi en su totalidad las observaciones.

La discusión subió aún más de tono cuando el presidente de la Mesa Directiva, Marco César Almaral Rodríguez, pidió que los priistas Elva Margarita Inzunza Valenzuela y Faustino Hernández Álvarez salieran del recinto legislativo durante la votación porque había conflicto de interés por haber sido regidores durante la Administración de Jesús Valdés Palazuelos.

Los legisladores se defendieron diciendo que no había tal conflicto, porque ellos no manejaron ni decidieron sobre el uso de los recursos públicos, y alegaron que Eleno Flores Gámez, quien fue regidor de Guasave, votó la cuenta pública de su municipio el martes, y no le habían objetado nada, por lo que los priistas acusaron a Almaral Rodríguez de usar la ley orgánica del Congreso a su conveniencia.

Al final, todos los diputados del PRI votaron contra el dictamen propuesto por la Comisión de Fiscalización, que era en desaprobación de la cuenta pública de Culiacán.

Molestia

Otras cuentas que ocasionaron polémica fueron las de Mazatlán y Ahome, del cual los priistas defendieron que era el municipio con finanzas más sanas; y la de Culiacán por ser el que más recursos maneja, pero que ya habían solventado ante la ASE casi todas las observaciones hechas.

Proceso

Hasta el 31 de octubre tienen todos los municipios para solventar las observaciones en sus cuentas públicas, por esta razón los diputados del PRI señalaban que no tiene caso que se estuvieran aprobando o no, porque la información que tenían ya era desfasada.