Diputados de Sinaloa se defenderán para continuar en Morena

Culiacán, Sinaloa.- Tras haber sido notificados del proceso de juicio en su contra por votar en contra del matrimonio igualitario, los diputados de Morena Apolinar García y Jesús Palestino Carrera aseguraron que pelearán por continuar en el partido que fundaron, pues desde sus inicios fueron impulsores de Morena en Sinaloa.

Al ser entrevistados, los morenistas se mostraron inconformes e insatisfechos con las determinaciones que el partido está tomando en su contra y aseguraron que eso “no pasaba en el inicio”, sino que ha sido consecuencia de que exmilitantes de otro partidos políticos ocupen curules y cargos públicos en el Gobierno de la cuarta transformación.

Morena no es el mismo

“Cuando yo entré a Morena los estatutos no se miraban de esa manera, nomás que ahora se han hecho coalición y entraron de otros partidos y lo ven diferente. Mi intención no es salirme y, hasta donde sean mis posibilidades, yo voy a tratar de seguir adentro”, aseveró el diputado de Morena, Apolinar García.

Por su parte, el legislador Jesús Palestino Carrera mencionó que sus derechos políticos lo protegerán de cualquier intento de destitución o expulsión del partido y, a su vez, aseveró que Morena no es el mismo que se fundó.

“Morena era un partido libre, diverso, y ahora no se está viendo eso. Yo estuve desde los inicios del partido, desde la fundación, y hoy no me está gustando cómo otros compañeros están haciendo las cosas e influyendo en las decisiones del partido”, comentó.

Afirmó que su abogado ya está preparando todo el sustento jurídico y legal que lo exima de la expulsión ya anunciada por la Comisión de Justicia y que defenderá su curul y su militancia desde todas las perspectivas.