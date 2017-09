Diputados deben abrir juicios políticos: Inai

Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) ordenó a la Cámara de Diputados dar a conocer la información relacionada con 109 solicitudes de juicio político y las resoluciones que desecharon las mismas en marzo de 2017.

Mediante una solicitud de información a la Cámara Baja, un ciudadano requirió, en formato Excel, diversa información respecto de 109 casos de juicio político desechados en marzo de 2017 por la Subcomisión de Examen Previo.

También solicitó copia de las solicitudes de juicio político y de las resoluciones emitidas a los servidores públicos pertenecientes al gobierno de Jalisco, incluyendo ex diputados locales y federales, así como los ex gobernadores Emilio González Márquez, Francisco Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas Jiménez.

La Cámara de Diputados respondió que dicha unidad administrativa no genera la información solicitada en formato Excel e informó que algunas de las resoluciones pueden consultarse en la Gaceta Parlamentaria, para lo cual remitió un vínculo electrónico.

Inconforme con la respuesta, el ciudadano interpuso el recurso de revisión ante el Inai, mediante el cual señaló que el sujeto obligado no le dio acceso a la información solicitada en formato Excel y no se manifestó con relación a la petición de obtener “copia de las solicitudes de juicio político”, pues sólo se pronunció respecto a las resoluciones.

Del análisis de la ponencia del comisionado Joel Salas señaló que si bien la Cámara Baja no cuenta con obligación normativa para elaborar un documento ad hoc, debió de ofrecer al particular el acceso a la versión pública de los documentos fuente que contienen los rubros solicitados en otras modalidades de entrega, como lo es la consulta in situ.

Además, la Cámara no remitió al particular la totalidad de la información solicitada, pues omitió enviarle la copia de las solicitudes de juicio político requeridas.

Por lo anterior, de acuerdo al proyecto del comisionado Salas Suárez, el pleno del instituto modificó la respuesta de la Cámara de Diputados y le instruyó poner a disposición del solicitante la consulta in situ de la versión pública de las 109 solicitudes de juicio político y de las resoluciones de desechamiento que recayeron en las mismas.

La transparencia es el camino en el combate a la corrupción y la impunidad: Tony Gali

A su vez la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Patricia Kurczyn y el gobernador Tony Gali, inauguraron la Semana de Transparencia 2017: Civismo Digital Responsable, organizada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (ITAIPUE), cuyo objetivo es acercar conocimientos para salvaguardar la integridad, privacidad e intimidad de la ciudadanía a través de las nuevas tecnologías.

Patricia Kurczyn reconoció a la entidad como líder en materia de transparencia gracias a sus leyes de acceso a la información que, dijo, son producto del compromiso de las autoridades para obedecer la ley y fomentar la cultura de legalidad para fortalecer a la sociedad con democracia y derechos regidos por la Constitución.

