Diputados definen agenda, ¡en restaurante de lujo!

México.- Los coordinadores y vicecoordinadores del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados tuvieron un encuentro ayer en un exclusivo restaurante de la Condesa, de la Ciudad de México, para tener acercamientos y definir si hay condiciones para un periodo extraordinario.

Además, también acordaron el procedimiento para la elección de los contralores del Inai, la Cofece y el IFT; sin embargo, aún no hay consenso en los nombres.

Los priístas: César Camacho y Édgar Romo; los panistas: Marko Cortés y Federico Döring, así como los perredistas: Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano y Omar Ortega acordaron este miércoles sacar un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) donde se establezcan que se recibieron los 42 nombres de los aspirantes a ser contralores de los tres órganos autónomos.

Éstos se analizarán y será hasta el próximo 8 de septiembre —fecha límite— cuando se definan los perfiles en un acuerdo y en una posterior votación ante el pleno de la Cámara de Diputados. Pero en este encuentro no se definió ningún nombre todavía.

Los diputados de las tres principales fuerzas políticas en San Lázaro no convocaron a los legisladores de las bancadas minoritarias a la comida que se llevó a cabo en el restaurante de comida francesa Arturo’s, y ante ello, los líderes del Verde, Morena, Panal, PES y MC se quejaron de que no fueron invitados.

Los legisladores al salir del restaurante.

En entrevista al salir, luego de una comida de más de dos horas, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el perredista Francisco Martínez Neri, dijo que su obligación es impulsar un periodo extraordinario y mencionó que los temas más urgentes son la designación del Fiscal Anticorrupción, aumento al salario mínimo, la minuta para combatir la trata de personas y la desaparición forzada, pero reconoció que no hay consensos y es muy probable que no se dé.

“Yo creo que no vamos a poder coincidir, platicamos, hubo una invitación, mi labor es hacer política con ellos para ver qué condiciones hay y en función de eso decidir, pero veo que no hay condiciones”.

Martínez Neri expuso:

Además, confirmó que en la reunión de la Jucopo de hoy por la mañana se tocará el tema de los contralores.

Por su parte, el coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho, informó que estuvieron revisando los pendientes y es importante mantener la relación entre los tres principales coordinadores parlamentarios y dijo que, por ahora, no hay dictámenes para realizar un periodo extraordinario.

“No por ahora [acordamos un extraordinario], no por ahora, para un [periodo] extraordinario no hay que determinar temas, sino hay que tener dictámenes y por ahora no hay”.

En tanto, el dirigente de la bancada panista, Marko Cortés, explicó que el encuentro fue para revisar los pendientes y la próxima agenda legislativa y se están buscando coincidencias para, posiblemente, sacar el Mando Mixto y así poder impulsar otros temas de seguridad.

Interior del restaurante Arturo´s en La Condesa.

Ante la pregunta si habrá o no extraordinario, respondió: “Estamos en el intento. La respuesta del PRI fue con reservas, no hay acuerdos, para que haya un periodo extraordinario se debe convocar con dos terceras partes, no hay todavía un dictamen o un proyecto para convocar a un periodo extraordinario, estamos impulsando que lo haya”.

Exclusión.

Los coordinadores parlamentarios de Morena, Movimiento Ciudadano (MC), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal), informaron que no fueron convocados a la reunión.

La líder parlamentaria de Morena, Rocío Nahle, indicó que a pesar de que habló con el presidente de la Jucopo, Francisco Martínez Neri, horas antes del encuentro, éste nunca le comentó de alguna reunión, sólo le confirmó el encuentro de la Junta programada para hoy, a las 09:00 horas, en donde discutirían el dictamen sobre la elección de los contralores de los órganos autónomos.

Externó Nahle:

“No, no, fui convocada; como a la una de la tarde hablé con el diputado Martínez Neri para pedirle que cambiara el horario de la Jucopo, porque tengo Permanente, y no me dijo nada de esa reunión”.

En su cuenta de redes sociales, los coordinadores del Verde Ecologista, Jesús Sesma, y del PES, Alejandro González Murillo, expresaron su descontento por no haber sido invitados a dicha reunión.

“Mañana [hoy] hay temas muy importantes a tratar en la Jucopo, y nos enteramos que los coordinadores del PAN, PRD y del PRI sostuvieron hoy una reunión previa para definir la agenda de mañana. Es lamentable que estos actos se realicen excluyendo a los demás partidos. Dónde quedamos Nueva Alianza, Partido Encuentro Social, Morena, Movimiento Ciudadano y Partido Verde Ecologista de México. Cambiemos la forma de hacer política”, redactó el ecologista en su cuenta de Facebook.

La terraza del Arturo´s.

“En la democracia las mayorías sin las minorías pueden acordar legalidad pero no legitimidad. Las mayorías deberían atender demandas de la gente con igual premura que los acuerdos de Jucopo”, anotó en su cuenta de Twitter González Murillo. En tanto, Clemente Castañeda, de MC, confirmó que él se encontraba en Guadalajara y no fue convocado al encuentro.