Diputados del PRI respaldan a Alejandro Moreno; señalan venganza política en audios filtrados

México.- La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la Cámara de Diputados manifestaron su respaldo al también legislador federal y dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, ante el audio revelado por la gobernadora del estado de Campeche, Layda Sansores San Román.

En un nuevo audio difundido por la mandataria estatal de Morena, se escucha cómo Moreno Cárdenas asegura que a los periodistas no hay que matarlos a "balazos", sino que hay que matarlos de "hambre". Las palabras del priista han sido duramente criticadas por los integrantes del partido del oficialismo y aliados a este.

Mediante un comunicado, los diputados federales del PRI acusaron que la intervención telefónica de la que fue blanco el líder priista es parte de una "venganza política" por no haber aprobado la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Entendemos el hecho como una venganza política por la fuerza que tiene este instituto político y la coalición Va por México, por no aprobar la reforma eléctrica que había propuesto el presidente y que no podíamos avalar porque no fomentaba el empleo, las inversiones y las energía limpias", señalaron los integrantes de la fracción parlamentaria de oposición.

Asimismo, los legisladores federales hicieron hincapié en que el gobierno de la Cuarta Transformación está enojado ante las críticas que ha hecho el PRI sobre los malos resultados que ha dado en materia económica, de seguridad, salud, medio ambiente y transparencia.

"Por eso es su insistencia de fabricar cortinas de humo, de sembrar duda, de generar división, para distraer con temas que no son los realmente importantes para el desarrollo de México y sus ciudadanos", expusieron.

Además, los priistas manifestaron su respeto por los periodistas que laboran en México, recordando que estos también han sido blanco de ataques por parte del gobierno de Morena, acusando la exposición de datos personales de los comunicadores.

""Nuestro dirigente no está solo, miles de priistas lo respaldamos. Sabemos de su valor, congruencia, valentía, visión, pero sobre todo de tu profundo amor por nuestro país y nuestro partido", sentenciaron.

INE abre carpeta de investigación por audios de Alejandro Moreno

La semana pasada, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que abrió una investigación contra Alejandro Moreno Cárdenas por los audios filtrados por Layda Sansores donde se revela la supuesta entrega de cerca de 25 millones de pesos de parte del dueño de Cinépolis para las campañas de los candidatos del tricolor a diputados federales por el estado de Michoacán.

“Lo que vendrá será justamente la facultad de investigación del Instituto, se tomará con absoluta imparcialidad y seriedad por parte del INE”, señaló el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello.