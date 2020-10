Diputados denuncian a Muñoz Ledo ante la Fepade por excesivos gastos de campaña en Facebook

Ciudad de México.- La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede), conocida como Fepade, recibió la denuncia de un grupo de diputados federales afines a Mario Delgado que acusan a su homólogo Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la presidencia nacional de Morena de gastar un promedio de un millón 300 mil pesos en promocionar su imagen en la red social Facebook.

De acuerdo a los argumentos expuestos por los legisladores manifiestan la presunta utilización de recursos públicos para la promoción de su candidatura, que de acuerdo a los denunciantes, Muñoz Ledo no debió destinar ese dinero, debido a que está prohibido legalmente por el origen que tienen y que se deben al cargo que ostenta.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Precisan que tienen las pruebas de que se pagó un millón 300 mil pesos directamente con recursos de Muñoz Ledo, mismos que fueron cargados a su cuenta mediante el uso de una tarjeta de crédito, y consideran que la primera interrogante que les surge de donde salió ese monto de recursos para pagar su difusión personal en Facebook.

En su cuenta de Twitter, Sergio Gutiérrez Luna afirmó que: "Lo único más grande que la obsesión de Muñoz Ledo por el poder es su ego” #DiputadosFederales acudimos a la #FEPADE a denunciar a Porfirio, por el gasto #personal de 1,300,000 pesos en propaganda de redes sociales".

Consideran que el político de 87 años esta acostumbrado a la política del viejo régimen, con el uso de la retórica hueca para conseguir espacios, además de que manifiestan que en estos tiempos ya nadie puede estar al margen de la ley, porque "ya no hay espacio" para este tipo de política.

Este grupo cercano al también candidato a la presidencia de Morena, Mario Delgado añaden que solamente la denuncia correspondió al pagos por su promoción en la red social a nivel nacional, pero dejan entrever que pueden existir otros conceptos con más gastos de Muñoz Ledo, que por prohibición judicial no deben de realizarse en esta contienda.

Los denunciantes son los legisladores de Morena Sergio Gutiérrez Luna, Sergio Pérez Hernández, Paola Tenoria Adame, Katia Alejandra Castillo y Eulalio Ríos Fararoni.

Ayer miércoles 14 de octubre, Muñoz Ledo presentó una denuncia contra Delgado Carrillo, a quien lo acusa de gastar recursos públicos también para la promoción de su persona y que ese dinero corresponde a las responsabilidades que tiene en la Cámara de Diputados, como coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV legislatura.



Además, muestran presuntos comprobantes de los gastos de campaña en redes sociales que suman miles de pesos y que califican como gastos excesivos en sus aspiraciones a ocupar la presidencia de Morena.

En tanto, que mañana 16 de octubre, el Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará con la aplicación de la tercera encuesta para determinar, entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado Carrillo, quién ocupará el cargo a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del partido político Morena en México, en el cual aclaró que las encuestas miden preferencias y no votos.

Ello, debido a que en la encuesta abierta hubo traslape entre los intervalos de confianza de las preferencias obtenidas por los dos candidatos punteros a la presidencia, situación que se encontraba prevista en los lineamientos aprobados el 18 de septiembre pasado.

En sesión extraordinaria, el pleno instruyó a la Secretaría Ejecutiva del INE a que adopte las acciones necesarias para la realización de una nueva insaculación entre las empresas BGC, Ulises Beltrán y Asociados, S. C., Parametría, S. A. de C.V., Demotecnia 2.0., S.A. de C.V, Covarrubias y Asociados, S. C., y Mendoza Blanco y Asociados, S. C., a efecto de determinar las tres que realizarán la tercera encuesta por traslape de intervalos de confianza.