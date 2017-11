Diputados discutirán hoy la Ley de Seguridad Interior

México.- La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados prevé debatir hoy y, en su caso, aprobar con el apoyo del PRI y sus aliados la Ley de Seguridad Interior que busca darles certeza jurídica a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

El presidente de la Cámara de Diputados, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que el país y las Fuerzas Armadas “no aguantan” que los legisladores sigan posponiendo la aprobación de esta ley por cuestiones electorales y se siga guardando en un archivo.

Dijo que no hay obligación de que se apruebe de manera paralela la Ley de Seguridad Interior y la de Mando Mixto.

Dijo:

“El llamado que hicieron los militares el 20 de noviembre es muy doloroso porque, entre otras cosas, tienen razón, o sea, no aguantan que sigamos posponiendo esta ley. Hay que tener una ley o hay que saber que no la vamos a tener aquí, pero el Congreso no se lo puede seguir guardando en un archivo, tiene que ponerlo sobre la mesa y votarlo”.