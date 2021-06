Diputados federales han costado mucho a Sinaloa: Roberto Cruz

Sinaloa.- Más que pensar en quién va a ganar este domingo, el candidato de Movimiento Ciudadano a diputado federal por el distrito 05, Roberto “El Güero” Cruz, pide a la ciudadanía reflexionar en lo que han perdido los niños en los rubros de salud y educación, pero también las mujeres y en general las familias sinaloenses, pues afirma que los diputados federales que buscan reelegirse le han costado a Sinaloa más de 5 mil millones de pesos.

Entrevistado a unas horas de que culminen las campañas, El Güero admite que los candidatos siempre dicen que van a ganar, pero para él lo más importante no es ver quién va a ganar sino quiénes han perdido, pues considera que “han perdido mucho los niños en su educación y en su salud”, pero también las mujeres en oportunidades de trabajo, además de las familias culichis y sinaloenses en salud y en vidas humanas.

Explicó que la educación y la salud de los niños se ha visto muy lastimada por diputados federales que han votado en contra sistemáticamente, que no han defendido el presupuesto para ambos rubros, y como muestra mencionó el haber votado en contra del presupuesto de salud para niños con cáncer, calificada esta votación como “la más grave, triste y cobarde”.

Parte del costo

Roberto Cruz recordó que los legisladores también aprobaron la eliminación del rubro de protección a la salud, Ramo 28, donde “los sinaloenses perdieron más de 510 millones de pesos, tema que votaron todos los diputados de Morena que hoy cínicamente están buscando reelegirse y que en lugar de estar pidiendo el voto deberían pedir perdón”.

También arremetió contra los candidatos del PRI y PAN, a quienes llamó “oportunistas” y atribuyó un “silencio cómplice y cobarde” en estas aprobaciones, y a quienes cuestiona que en plena campaña vengan a decir que ahora sí van a defender a los sinaloenses.

“A Morena y a la 4T le importaron más los votos que las vidas para poder estar ahorita teniendo estas largas filas en pleno proceso electoral, diciendo que nos están vacunando, pero por qué no lo hicieron antes”, fustigó.

La expectativa electoral

El Güero Cruz no cree que se repita el fenómeno avasallador del 2018 en favor de Morena, pues considera que hay más consciencia y un despertar de una resistencia ciudadana mucho más clara, sobre todo en ciertos lugares de Sinaloa. Incluso dice ver posibilidades reales de triunfo para él este 6 de junio, aunque insiste en lo más importante no es ver quién va a ganar sino voltear a ver a quienes han perdido.

Afirmó que en el distrito electoral federal 05 por el que está compitiendo hay un electorado muy pensante, pues recordó que ya lo ha ganado el PRI, el PAN, un independiente (Clouthier) y Morena, por lo que añadió: “No hay quinto malo”, en alusión a su posible triunfo.

¿Y los indecisos?

En su lectura sobre este grupo de ciudadanos que no han decidido su voto, afirma que seguramente ya decidieron por quién no votarán, pero admite que el reto es evitar que se conviertan en abstencionistas, por lo que calificó de cobarde y lamentable el llamado que hiciera Mario Zamora al no voto.

“Dónde está el respeto a todo el trabajo que les costó a las mujeres para que votaran, dónde está el respeto a los que pensamos diferente, cuando él dice: ‘si no quieren votar por nosotros entonces no salgan a votar, no hagan daño y de lo demás nosotros nos encargamos’, para citarlo textual... han matado a 88 candidatos en este proceso electoral, para que este tipejo salga a decirle a la gente que no salgan a votar”, criticó.

Aclaró que aunque él, como candidato al quinto distrito federal y como delegado nacional de Movimiento Ciudadano pide el voto por las cuatro águilas naranja, “si llegan a tener otra preferencia, nuestro absoluto respeto y les pedimos que salgan a votar”.

Al preguntarle por qué votar por él, insistió en que todas sus propuestas las sostiene en los hechos, y “cuando yo digo que voy a ir a pegarme un tiro al Congreso federal para defender la salud de los niños más valientes de Sinaloa en su batalla contra el cáncer, es porque los he acompañado durante años”, agregó Roberto Cruz Castro.

El Perfil

Nombre: Roberto Cruz Castro

Fecha de nacimiento: 23 de febrero de 1974

Profesión: Economista

Trayectoria: fue diputado local por el PAN de 2016 a 2018 y Secretario de Desarrollo Económico de 2013 a 2014. Más que un político y economista se define como un padre que quiere dejar un buen nombre como legado para sus hijos.