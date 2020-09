Diputados guardan minuto de silencio por muerte de Jessica en Chihuahua

Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio, en memoria de Jessica Estrella Silva Zamarripa, quien perdió la vida en el marco del conflicto para impedir la extracción de de agua en la presa La Boquilla el estado de Chihuahua, que sería entregada a Estados Unidos como parte de un tratado internacional.

Al inicio de la sesión y desde su curul, el diputado Mario Mata Carrasco (PAN) solicitó el minuto de silencio y llamó a los coordinadores parlamentarios a que aprueben un acuerdo para que la Cámara de Diputados se pronuncie sobre los graves acontecimientos que están ocurriendo en aquella entidad sobre el uso y extracción de las aguas de las presas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El legislador exhortó a la Fiscalía General de la República a que investigue los hechos “donde fue asesinada la madre de familia y productora del campo Jessica Silva y, abandonado y mal herido, su marido, Jaime Torres, por la Guardia Nacional”.

De acuerdo a una publicación de Reforma, la mujer de 36 años de edad y madre de tres hijos murió por disparos de arma de fuego en la avenida Tecnológico en Delicias, que según los testigos, por integrantes de la Guardia Nacional cuando regresaba a su domicilio en un vehículo junto con su esposo Jaime T.

Agricultores de Chihuahua mantienen tomada la presa La Boquilla en Chihuahua. | Cuartoscuro

Precisa que él resultó herido de gravedad luego de haber participado en la protesta en la presa La Boquilla, en el Municipio de San Francisco de Conchos, donde cientos de agricultores y ciudadanos tomaron las instalaciones y provocaron que se salieran los elementos de la corporación federal.

Su esposo, quien sembraba alfalfa, permanece en un hospital luego de haber sido intervenido por las lesiones de bala y salido de terapia intensiva el jueves.Al lugar acudió a dar el pésame el Alcalde de Delicias, Eliseo Compeán, quien portaba cubrebocas, al igual que otras personas debido a la contingencia por Covid-19.

En el lugar un amigo de la familia, quien destacó la solidaridad que caracterizaba a Silva Zamarripa, interpretó una canción que dijo era de su autoría.Quisiera que esto no fuera cierto, que fuera tan sólo un sueño más", cantaba el hombre que se identificó como Julián, señala Reforma.

El pasado 9 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a panistas de orquestar ayer la toma de la presa La Boquilla, en Chihuahua."Se reunieron ex Gobernadores de Chihuahua, dirigentes del PAN, encabezaron un mitin y hubo una marcha hacia la presa, ellos ya no fueron, repartieron palos y tomaron la presa. Creo que hizo bien la Guardia Nacional en no confrontar a los manifestantes. Me informaron desde ayer. Hubo otro enfrentamiento en otra presa, fue algo bastante bien orquestado", comentó en conferencia.

Los hechos se registraron el 8 de septiembre, cuando cientos de productores agrícolas de municipios de la región centro-sur del Estado de Chihuahua tomaron las instalaciones de la presa La Boquilla logrando que se retiraran elementos de la Guardia Nacional.

Cuando la multitud irrumpió en los accesos del embalse ubicado en el Municipio de San Francisco de Conchos, se generó un enfrentamiento entre los manifestantes y los efectivos, quienes rociaron gas lacrimógeno para disuadirlos, sin conseguirlo.

De acuerdo a la versión oficial, se precisa que la Guardia Nacional repelió la agresión y posterior a ello, se realizó un reconocimiento localizándose un vehículo con una persona fallecida y otra herida, esta última fue trasladada a un nosocomio para su atención, en donde más tarde falleció.

El resultado del enfrentamiento dejó dos muertos y elementos de la Guardia Nacional lesionados.