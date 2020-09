Diputados: habrá escaso avance en seguridad con eliminación de Fortaseg

Ciudad de México.- La diputada Carmen Julia Prudencio (MC) sostuvo que la eliminación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, compromete el escaso avance en materia de seguridad.A un año y medio de la aprobación de la Guardia Nacional, se estableció en su artículo séptimo transitorio el fortalecimiento presupuestal de los cuerpos de seguridad a nivel estatal y municipal, y Fortaseg está contemplado para mejorar la capacidad técnica y operativa de los cuerpos de seguridad.

La también secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Dipuitados contrastó que mientras para 2020, el presupuesto para Fortaseg fue de 4 mil millones de pesos, en el PPEF 2021, este programa no está contemplado, que amenaza y compromete su desarrollo no solo presupuestal, sino logístico, además de repercutir gravemente en la seguridad de las y los ciudadanos y los tres órdenes de gobierno.

Dichos recursos son indispensables para la coordinación en la materia, dado que la delincuencia no tiene fronteras y demanda una estrategia integral, desde el ámbito local.

Esta omisión no la podemos dejar pasar, desde Movimiento Ciudadano vamos a dar la batalla para que esto no ocurra. Este fondo no debe desaparecer, ni debilitar a los órganos de seguridad, que por lo contrario se deben fortalecer, ya que además, existe el compromiso de hacerlo.