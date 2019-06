Diputados llaman a comparecer a 9 secretarios por despidos en Sader

Ciudad de México.-La Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, presidida por el diputado Eraclio Rodríguez Gómez (Morena), aprobó por unanimidad, llamar a comparecer a nueve secretarios de Estado para que informen sobre el ejercicio del presupuesto en el Programa Especial Concurrente (PEC) para el Desarrollo Rural Sustentable.

Acordó enviar un oficio al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Manuel Villalobos Arámbula, para que reconsidere el despido masivo de trabajadores de la dependencia en el ámbito nacional, a partir de julio, ante el grave de riesgo de paralizar las actividades agrícolas y garantizar la operatividad de la dependencia.

Además determinó se instale una mesa de trabajo con la participación de la Sader y las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación para analizar la aplicación y rumbo de los diferentes programas que atienden al campo.

El acuerdo relativo a las comparecencias establece que la comisión “no ha recibido información oportuna de las diferentes dependencias sobre el ejercicio del gasto de manera adecuada. Además de un sinnúmero de quejas de cientos de productores de toda la República que no han sido debidamente atendidos”.

Los diputados externaron su preocupación por la falta de personal de la Sader. | Reforma

Por ello, los integrantes de la comisión avalaron solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados gestione la comparecencia de los titulares de la Sader, Víctor Manuel Villalobos Arámbula; de la SHCP, Carlos Urzúa Macías; de Salud, Jorge Alcocer Varela; del Bienestar, María Luisa Albores González; de la SCT, Javier Jiménez Espriú; de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán; de la Sedatu, Román Mayer Falcón, de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo, y Rocío Nahle García, de Energía.

El documento destaca que “ante diversos llamados de los diputados a sostener reuniones de trabajo con los titulares de las dependencias federales, quienes han hecho caso omiso y, en el mejor de los casos, han enviado a funcionarios de bajo nivel, con los cuales no se pueden tomar decisiones”.

El diputado presidente, Rodríguez Gómez, se pronunció por defender al campo de forma integral, en particular la bioseguridad y la comercialización. Planteó la disminución de proyectos para atender la producción de alimentos y la salud de campesinos. “Es urgente que el gobierno federal intervenga”, al referirse a las comparecencias de los secretarios de Estado.

Sobre el despido de mil 500 trabajadores de la Sader, demandó al secretario de Agricultura, Villalobos Arámbula, “garantizar la operatividad de la dependencia y suspender el despido masivo de los empleados para asegurar el buen funcionamiento”.

Los legisladores pidieron no desmantelar a la Sader. | Reforma

Este viernes dejan de laborar los trabajadores. Eso significa que el próximo lunes “no tendremos quién firme los permisos de exportación e importación del sector agropecuario, de seguimiento al manejo de la plaga de la mosca del Mediterráneo en Jalisco, Michoacán y Colima, y al problema de la fiebre porcina que se registra en la zona norte del país”. Pidió no poner en riesgo el estatus sanitario que ha alcanzado el país.

Con la imposibilidad de ejercer el presupuesto, implica “un desmantelamiento del aparato gubernamental”. Aclaró que no piden que no se despida a la gente, “lo que no se vale es que corran a toda la gente. Si dicen que hay corrupción y aviadores, córranlos a ellos, pero no podemos tratar con el mismo rasero a todos y poner en riesgo la operatividad de la Sader y del campo”, alertó.

De Morena, el diputado Manuel García Corpus manifestó su preocupación por el despido de trabajadores de la Sader ante la parálisis que pueda registrarse. “Las oficialías mayores pueden determinar no contratar a nadie, pero nosotros tenemos el derecho de advertir lo que puede suceder; si de por sí hay violencia, migración, pobreza y malestar general en el campo, con esto va a aumentar. A los diputados les preocupa lo que se está haciendo por las consecuencias que pueden registrarse”.

Por el PAN, el legislador Absalón García Ochoa urgió a comparecer al titular de la Sader y lamentó la falta de respuesta. Resaltó el grave problema que enfrenta el campo mexicano, ya que no ha llegado oportunamente el presupuesto para frenar las plagas, desplazar las cosechas y entregar los fertilizantes. Se tiene incertidumbre por la desaparición de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca).

El diputado Jorge Eugenio Russo Salido, de MC, lamentó que no se adopten medidas adecuadas y reales para avanzar y garantizar la producción de alimentos. Resaltó la importancia de que los funcionarios federales comparezcan ante la comisión y conocer los recursos que ofrecen para enmendar las pifias existentes.

Jesús Salvador Minor Mora, diputado de Morena, criticó que se orille a los campesinos a viajar a la capital del país para demandar solución a sus problemas, porque los funcionarios estatales tienen nulo interés en hacerlo. Demandó atender el control de plagas y vigilar el cumplimiento de la regulación sanitaria, porque de no hacerlo, las consecuencias serán desastrosas para la producción alimentaria. Aseguró que se han abandonado instalaciones de investigación y transferencia tecnológica.

De Movimiento Ciudadano, el legislador Juan Martín Espinoza Cárdenas urgió la comparecencia de los secretarios de Agricultura y de Hacienda y Crédito Público, para que expliquen “por qué están haciendo tantos cambios tan drásticos” que en lugar de fortalecer al agro mexicano lo están debilitando. Lamentó el despido de trabajadores de la Sader. Convocó a “la buena voluntad y no actuar por colores partidistas, sino por la unidad del campo para apoyarlo”.