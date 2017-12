Diputados preparan impugnación de la Ley de Seguridad

México.- Con 262 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior y la turnó al Poder Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

La minuta que norma el actuar de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad y combate al crimen organizado fue avalada con los cambios que realizó el Senado por el Senado.

La discusión sólo llevó una hora de posicionamientos de los grupos parlamentarios. La mayoría de diputados del PAN, así como las bancadas de PRD y MC salieron del pleno y no votaron, mientras que Morena votó en contra.

Así, con el voto de los 199 diputados del Revolucionario Institucional y el respaldo de los 38 del Verde Ecologista (PVEM), 11 de Nueva Alianza, 11 del PAN y dos de Encuentro Social (PES), la minuta enviada por el Senado fue remitida al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) adelantó que presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad, además de agradecer a las organizaciones de la sociedad civil, activistas y académicos que alzaron la voz en contra de este hecho.

El líder de los diputados del PAN, Marko Cortés, precisó que en su bancada se acordó dar la“libertad” para que por decisión individual y propia votarán la minuta de la Ley de Seguridad Interior.

Desde la tribuna, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la priísta Mercedes Guillén, hermana del subcomandante Marcos, dijo que de frente “hasta de mi familia” puede externar que la ley cumple todos los requisitos, que no tiene violación a ningún derecho y no va a militarizar al país. Jorge Álvarez Maynez, de MC, respondió que ella no puede defender una ley cuando formó parte del gobierno de Tomás Yarrington, en Tamaulipas.

