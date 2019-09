Diputados reclaman a caída de crecimiento económico 

CIUDAD DE MÉXICO.- La Oposición en la Cámara de Diputados reclamó el nulo crecimiento económico, el aumento del desempleo, los recortes al presupuesto y la cancelación de la inversión pública.



En la Glosa del Primer Informe de Gobierno, en materia económica, diputados del PAN y PRI, MC y PRD advirtieron que debe haber cambios en el Presupuesto de Egresos de 2020 para revertir la crisis económica.





El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Alberto Valenzuela acusó que la política económica del Gobierno ha resultado un fracaso.



"No es para presumir y claro que no es para presumir, si la conducción de nuestro país en materia económica ha sido un fracaso en el Gobierno de la Cuarta Transformación", expuso.

"Nos quieren venir a presumir que no ha crecido la economía, que disminuyeron las obras publicas en los municipios, que recortaron y desaparecieron las estancias infantiles, o acaso nos quieren presumir que les renuncio el secretario de Hacienda a unos cuentos meses de tomar protesta en el cargo".



Valenzuela reclamó que el Gobierno quiera presumir la caída del turismo, la eliminación de los pueblos mágicos y de las zonas económicas especiales.



Nos quieren presumir mucho, pero la realidad es que han logrado muy poco", aseveró.



El panista dijo que la vida se pone cada vez más difícil para los mexicanos porque no se cumplieron las promesas de bienestar del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que culpa a los anteriores gobiernos.



"No hay inversión y no hay confianza en este Gobierno", manifestó.



"Déjense ayudar, estamos a tiempo para que el país mejore el rumbo, no sea sordos ante las críticas, no gobiernen ni legislen con soberbia, no se conviertan en lo que tanto criticaron, tenemos esperanza que el secretario Herrera pueda mejorar el rumbo, esperemos que lo dejen trabajar sin intromisiones".

El diputado priista Fernando Galindo también reclamó la falta de resultados en materia económica, debido a que hay cero crecimiento y se está lejos de la promesa de 6 por ciento anual en promedio.



Galindo reclamó que tal promesa se tiró ya por la borda, porque el Gobierno prevé un crecimiento para el 2024 de 2.7 por ciento en términos reales.



"¿Cómo le ayudamos a esta nueva administración a lograr ese crecimiento que todo mundo anhela para el País?", planteó.



El subsecretario de Egresos en el sexenio anterior reprochó la perdida de 302 mil empleos, lo que ha generado una disminución de la calidad de vida de las familias mexicanas, con implicaciones directas en la delincuencia



"Y luego nos preguntamos por qué es el año más violento", criticó desde la tribuna.



Galindo también señaló que cayó la confianza en invertir, pues a junio la inversión fija bruta cayó 7.4 por ciento en términos reales, y en particular la construcción se contrajo 4.5 por ciento, lo que significa menos oportunidades de empleo para las familias mexicanas.



Con un País con tantas necesidades, aseveró, el Gobierno dejó de invertir 174 mil millones de pesos en salud, medicinas, refugios, estancias infantiles, carretas, drenaje, apoyo a productores del campo, comunidades indígenas y atención de víctimas.



"No se debe confundir la austeridad con dejar de invertir".

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) también resaltó que no hay confianza de los mercados internacionales por el manejo de las finanzas públicas y por eso la baja de perspectiva de las calificadoras.



Además, la deuda creció 134 mil millones de pesos, cuando se dijo que no habría incrementos en este rubro.



"Estamos así porque las decisiones adoptadas tienen consecuencias que se reflejan de manera inmediata. No fue buena idea cancelar el aeropuerto y seguiremos pagando deudas muchos años".



Tampoco fue buena idea, agregó el legislador del PRI, congelar la implementación de la reforma energética, ni atrasar la operación gasoductos ni eliminar el fondo nacional de emprendedor ni el Consejo de Promoción Turística.



"Ahí están los datos económicos, duros y fríos, los resultados han sido muy malos pero está en puerta la discusión del paquete económico del próximo año, ahí está la oportunidad de cambiar las condiciones económicas para las familias de los mexicanos. Estamos a tiempo de componer el rumbo", consideró.

El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Pablo Gómez, manifestó que se ha hecho una reestructuración del gasto y que en poco tiempo se verán mejores resultados.



"Ahora sí tenemos una política económica y una política social, que no se tuvo en los años del neoliberalismo, cuando había muchos proyectos, muy lucrativos de los moches que extrañan los diputados de la Oposición, que nos han venido a reclamar por qué hemos eliminado 20 mil proyectos, porque eran las mochadas", advirtió.



"Estamos reconcentrando el gasto con el propósito darle utilidad social a los recursos de la nacional, en lugar del dispendio y robadero del dinero con el que nos encontramos al llegar al poder".



Gómez aseguró que la dispersión del gasto es lo que generó el Estado corrupto, que es aquel que utiliza leyes o lagunas legales para fomentar la corrupción.



"Y eso fue lo que ocurrió en el país, la dispersión del gasto, el gasto político, la corrupción organizada", reprochó.

El petista Benjamín Robles rechazó los cuestionamientos de la Oposición, y dijo que la pobreza seguía en el País por los resultados de los anteriores Gobiernos.



De cada 100 mexicanos pobres, dijo, 86 de ellos mueren en la misma condición.



"Quieren seguir hundiendo más a población con sus políticas que tanto daño hicieron al país, siguen sin entender", mencionó.



Robles consideró que hay rumbo en el país a través del Plan Nacional de Desarrollo.



"Vas bien Presidente, te seguiremos respaldando", comentó el petista.



Por su parte, el diputado morenista Jorge Luis Montes resaltó que el objetivo del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador es generar finanzas sanas, estabilidad macroeconómica, y certidumbre financiera, basada en la austeridad y la disciplina fiscal.



"Lo fundamental no es lo cuantitativo, sino la distribución equitativa del ingreso y la riqueza, hay que desechar la visión de medirlo todo en función del crecimiento económico", afirmó.



La diputada de Movimiento Ciudadano Fabiola Loya aseguró que no se alcanzará el objetivo del crecimiento del 6 por ciento en la economía al final del sexenio, y condenó que se pasó del 2 por ciento al cero por ciento, en los primeros meses de Gobierno.



Si acaso, dijo, habrá un crecimiento del 1.3 por ciento para 2020.



Loya coincidió en que el estancamiento de la economía comenzó con la cancelación de la obra del aeropuerto, la centralización de las compras, la adjudicación directa de contratos, la disminución de obra pública y el recorte presupuestal en diferentes rubros.



La perredista Mónica Almeida expresó que la política económica ha sido un fracaso, porque el desempleo creció y la creación de empleos formales se desplomó.



"La política económica carece de eficiencia y efectividad. Las calificadoras señalan que las políticas económicas generan incertidumbre. Mientras el crecimiento económico es nulo, la política social también lo ha padecido", remarcó.