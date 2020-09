Diputados se unen vs legalizar el aborto, se viola el derecho a la vida

Ciudad de México.- Al respaldar al presidente del Frente Nacional por las Familias, Iván Cortés, diputadas y diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionrio Institucional (PRI), Encuentro Social (PES) y Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, se pronunciaron en contra de la legalización del aborto e informaron que presentarán tres peticiones dirigidas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) con ese objetivo.

Las legisladores se sumaron a la Red Política por los Valores y el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia para realizar tres peticiones a estos organismos internacionales, mediante tres resolutivos, porque consideran que se debe "de elevar la voz en tiempos turbulentos a favor de la vida, la niñez, la familia y la soberanía de las naciones".

La primera petición se basa en proteger a la niñez, además de rechazar términos ambiguos como salud sexual y reproductiva, derecho reproductivo y servicio y salud sexual reproductiva, que son usados como eufemismos del aborto.

Asimismo, exhortar a que se rechacen disposiciones que promueven, apoyen o financien cualquier forma de Educación Sexual Integral (CSE, por sus siglas en inglés), herramienta usada para avanzar en el aborto en el mundo, promover la ideología de género y comportamientos sexuales de alto riesgo en niños y jóvenes.

El segundo resolutivo consiste en defender la familia y los derechos de los padres en cualquier disposición que ordene servicios de salud o educación sexual comprensiva para niños, así como resoluciones y documentos de sus respectivas instancias y el tercero es apoyar disposiciones de la ONU y OEA que protejan la soberanía nacional, para ser consistentes con el principio de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, y con el objetivo de ayudar a que naciones en desarrollo protejan sus países del imperialismo cultural.

La diputada Adriana Teissier Zavala (PES) consideró que el aborto nunca podrá presentarse como una interrupción legal del embarazo, “porque interrumpir algo significa poner pausa en algún momento y poder retomarlo posteriormente. En el caso del aborto, se trata de terminar con la vida de un ser humano en formación; es un asesinato de un ser completamente indefenso.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a nivel federal hay 12 personas encarceladas por el delito de aborto, lo curioso es que todos son hombres, ninguna mujer; a nivel de estado hay 105 personas encarceladas por el mismo delito de las cuales 100 son hombres, solamente cinco son mujeres siendo terceras personas y no la mujer que se realizó el aborto, refirió.

Precisó que el aborto no se persigue de oficio, sino que tiene que haber una denuncia de por medio, y “es por eso que generalmente las mujeres denuncian a los hombres que las maltratan hasta llegar al aborto o que las obligan a abortar. Es una total mentira que es a las mujeres a quienes se les practicó el aborto, a las que se les persigue y encarcela. La penalización del aborto protege a la mujer”.

Señaló que si verdaderamente “queremos proteger a las mujeres y niñas, debemos exigir programas de gobierno robustos en valores y principios que fortalezcan a la familia como núcleo de protección del individuo”.

El diputado Éctor Ramírez Barba (PAN) explicó que su bancada centra su pensamiento y acción en la primacía de la persona humana, protagonista principal y destinatario definitivo de la acción política, y busca que el ejercicio responsable de la libertad y la democracia conduzca a la justicia y a la igualdad de oportunidades para un bien común.

Estamos a favor de que la mujer decida libremente si quiere, cuándo y cuántas veces embarazarse, pero en lo que no podemos estar de acuerdo es que una vez que se embarazó pueda interrumpir el mismo, pues no se trata sólo de su cuerpo; hay otra vida en juego. Cuando el embarazo no sea producto de su decisión, entnces se encontrará dentro de los causales de que la legislación permite la interrupción legal del embarazo, añadió.