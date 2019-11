Diputados votarán el presupuesto hasta el 20 de noviembre

Sinaloa.- Luego de una semana de bloqueos en la Cámara de Diputados por parte de organizaciones campesinas, los diputados anunciaron que será hasta la próxima semana que se apruebe el PEF 2020

Productores de Sinaloa son parte de los grupos campesinos que han llegado hasta San Lázaro para exigir la reasignación de 24 mil millones de pesos para el campo en el próximo año, ante la falta de acuerdos, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, anunció que se citará hasta el próximo 20 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.

Así lo informó la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, en conferencia de prensa desde un hotel en la Ciudad de México.

“Debido a que la comisión del presupuesto aún se encuentra construyendo un dictamen, convocaremos al pleno de la Cámara de Diputados, de acuerdo con el calendario aprobado, el próximo miércoles 20 de noviembre”, dijo.

Rojas mencionó que esto es posible debido a que la sesión del pasado 6 de noviembre se encuentra aún abierta debido a que se declaró un receso, lo que les permitió “parar el reloj legislativo”.

De esta manera los legisladores podrán cumplir con la ley, pues esta determina que el presupuesto de egresos de la federación debía ser aprobado este 15 de noviembre.

En consecuencia la discusión y la aprobación del presupuesto de egresos de la federación se realizará en esa misma sesión

Por su parte, el diputado Mario Delgado, señaló que todo queda en la legalidad debido precisamente a que reiniciaran la sesión del 6 de noviembre. Ante los cuestionamientos sobre si este retraso en la aprobación del PEF 2020 manda podría ser peligroso ante la percepción de los mercados, el diputado respondió que el problema sería que el 31 de diciembre aún no se tuviera un presupuesto.

Delgado hizo hincapié en que lo más importante en la aprobación de este presupuesto es que no se aumenten impuestos, que no se endeude al país, que no haya gasolinazos, que se mantengan en términos reales el precio de los energéticos.

Laura Rojas, indicó que pese al bloqueo por parte de miles de personas que perteneces a estos grupos de campesinos, en San Lázaro, que durante este proceso de asignación al presupuesto de egresos de la federación 2020 la Cámara de Diputados ha privilegiado en todo momento el dialogo con los grupos y actores que se han manifestado en base al respeto de conciliar el derecho a la manifestación y la libertad de tránsito.