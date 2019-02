Dirigencia del PRI incluye a Peña Nieto como consejero político

México.- En el seno del PRI fue aprobado por unanimidad que cuando se tomen elecciones para renovar el consejo, estas sean "libres, directas y democráticas" y solicitar al INE que sea el árbitro del consejo interno.

Dentro de las acciones aprobadas este miércoles está la incorporación de nuevos integrantes del Consejo Político Nacional, entre los nombres de quienes tomaron protesta en el acto destaca el del ex presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, no se vio al ex mandatario durante la ceremonia, informó Milenio.

Claudia Ruíz Massieu, presidenta nacional del PRI, Claudia Ruíz Massieu, cambió el orden del día de la 63 sesión ordinaria del Consejo Político Nacional para poner a discusión que las próximas elecciones para renovar el consejo sean con las condiciones mencionadas.

A mano alzada, todos los presentes aprobaron por unanimidad la propuesta que incluye pedir al Instituto Nacional Electoral (INE) que sea quien organice el proceso de renovación de cara al período 2019-2023.

Ruiz Massieu prometió que la dirigencia que encabeza será “imparcial” y proveerá de las condiciones necesarias para que los priistas salgan “unidos y fortalecidos”.

Entre las personas que se dieron cita a la sesión está el ex candidato presidencial Roberto Madrazo, que entró saludando a cuanto correligionario se le acercaba. También cobijaron a la lideresa sus ex compañeros en la administración pasada, Miguel Ángel Osorio Chong y José Narro.

El que brilló por su ausencia fue el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, a pesar de que abiertamente ya ha anunciado su intención de participar en el próximo proceso de selección para la renovación de la dirigencia nacional.