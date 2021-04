Disciplina y corazón, principales fortalezas para gobernar que enmarca Marina del Pilar

Baja California.- La voluntad, la disciplina y el corazón para hacer las cosas son algunas de las fortalezas con que cuenta la candidata de Morena a la gubernatura de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y así lo aseguró en entrevista para Debate, cualidades que, afirma, le han permitido tener buenos resultados como diputada federal y alcaldesa de Mexicali, y le servirán para gobernar el estado, añadió.

“Yo fui diputada federal y entre los logros como diputados federales, logramos gestionar 300 millones de pesos para los puentes de la Garita Centro, en Mexicali; hemos logrado bajar la incidencia delictiva, la más baja en los últimos once años en nuestra ciudad; traemos la mayor inversión en obra pública en Mexicali, hemos logrado que Mexicali se convierta en la cuarta ciudad más competitiva del país, la más competitiva en la frontera norte”, afirmó la alcaldesa de Mexicali con licencia.

Austeridad y ahorro en el gasto, otra fortaleza

Al respecto de sus fortalezas, la exdiputada morenista destacó su trabajo como alcaldesa, ya que mencionó que ha logrado que Mexicali tenga las mejores finanzas públicas en su historia, la mejor calificación crediticia gracias a la política de austeridad, de ahorro y de gasto público, es decir, que el dinero de los mexicalenses se destine a donde se tenga que destinar, afirmó.

“Creamos un programa: Fuerza Rosa, en el que apoyamos a las mujeres, un programa destinado a erradicar la violencia hacía la mujer, proteger a las familias porque al violentar a una mujer se violenta a la familia completa. Entonces creo que la disciplina, la voluntad, el corazón con lo que estamos trabajando nos ha brindado resultados, ahí están los resultados en Mexicali”, sostuvo Ávila Olmeda.

“Me concentro en ser mejor persona”

En contraste, al cuestionar a la candidata de Morena sobre cuáles serían sus debilidades, respondió que la mayor parte del tiempo, “las personas nos enfocamos en las fortalezas y trabajamos las debilidades”.

“Para mí lo más importante siempre será brindarles resultados a los bajacalifornianos, a los mexicalenses y me concentro en eso, me concentro todos los días en ser mejor persona”, añadió Marina del Pilar.

Respecto a las críticas que recibe, la aspirante a relevar a Jaime Bonilla en la gubernatura contestó que las toma de manera constructiva, pues siempre busca mejorar en lo que sea que la estén criticando. Sin embargo, aceptó que ser transparente y auténtica la han llevado a estar en diversos señalamientos.

“A lo mejor el ser tan transparente, sí me emociono, yo brinco, soy auténtica, no simulo ser lo que no soy, porque soy transparente”, contó la candidata a la gubernatura de Baja California.