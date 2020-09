Discurso económico de AMLO no aborda inicio de crisis

México.- Durante su Segundo Informe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo que pronosticó que la crisis económica provocada por la pandemia sería transitoria, que sería como una V, que caeríamos, pero que saldríamos pronto, y que afortunadamente así está sucediendo: «Ya pasó lo peor, y ahora vamos para arriba. Ya se están recuperando los empleos perdidos, se está regresando poco a poco a la normalidad productiva, y ya estamos empezando a crecer», dijo el presidente en su Informe.

En contraste, el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, José Ignacio Martínez Cortés, opinó que el saldo económico en el país es negativo, que le faltó autocrítica al presidente y que su Informe no fue más que un discurso electoral.

López Obrador afirmó que gracias a su política de austeridad, hasta ahora su Gobierno ha podido ahorrar alrededor de 560 mil millones de pesos, que pese a la pandemia por la COVID-19 no se endeudó el país, y los que menos tienen son los que ahora reciben el apoyo directo del Gobierno, al no dar prioridad a las grandes empresas y bancos.

Aseguró también que durante agosto fueron creados 93 mil nuevos empleos; y que el peso se apreció al cotizarse a menos de 22 pesos por dólar, luego de haber estado a más de 25. En cuanto a la mezcla mexicana, AMLO subrayó que de cero pasó a 40 dólares por barril; que el consumo de productos básicos, en vez de reducirse con la pandemia, aumentó en 9.5 por ciento en términos reales en relación con el año pasado.

José Ignacio Martínez Cortés

Lugar: Ciudad de México

Profesión: doctor en Economía Internacional

Trayectoria: profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es adscrito al Centro de Relaciones Internacionales, del cual ha sido coordinador, y actualmente es responsable de coordinar el Eje de Economía Internacional. También es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM.

Foto: Cortesía

Martínez Cortés afirmó que es una mentira absoluta del presidente lo que mencionó respecto al petróleo, ya que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda, en los criterios generales de política económica que entregó el 8 de septiembre del 2019, estableció para 2020 un precio de 49 dólares; es decir, se encuentra 9 dólares abajo. «El precio del crudo es volátil, pero eso de que haya crecido un 400 por ciento, ¡pues claro que no!», comentó.

El experto en economía destacó que basado en los empleos que reporta el IMSS, se notó que al presidente le faltó crítica, que pareció que López Obrador no sabe sumar, que sus datos son distintos o que está combinando peras con manzanas.

Discurso engañoso

Esto porque en el último dato que dio a conocer el IMSS el 12 de agosto informó que al 31 de julio del 2020 había registrados ante el IMSS 19 495 952 trabajadores, y que se afiliaron 23 918 más: «No es lo mismo contabilizar los empleos que se generan por Sembrando Vida, los empleos que se generan por Jóvenes Construyendo el Futuro, porque esos no son empleos», subrayó. De ser así, estarían violando la Ley General de Trabajo, en el sentido en que deben estar registrados ante el IMSS y deben tener las aportaciones de las tres figuras: del trabajador, del patrón y del IMSS, explicó.

Para el responsable de coordinar el Eje de Economía Internacional, al presidente López Obrador le falta autocrítica, pues anteriormente, en abril, el Ejecutivo federal declaró que iban a crear dos nuevos millones de nuevos empleos, y de acuerdo con el reporte al corte del 31 de julio del 2020, han sido generados, del 1 de enero al 31 de julio, solo 1 117 000 empleos: «Para soportar la incorporación de la masa laboral, año con año mínimo se deben crear un millón de empleos, entonces tenemos un enorme déficit laboral. Tampoco dijo el presidente que se incorporaron a la informalidad 11.2 millones de empleos. El mismo Inegi precisa que solo en junio cinco millones de personas dejaron de tener su ingreso directo», dijo.

José Ignacio Martínez afirmó que apenas comienza la crisis económica con un enorme impacto social.

Discurso electoral

En opinión del experto, este segundo Informe de Gobierno del morenista López Obrador no fue más que un discurso totalmente electoral, pues «le está hablando a su voto duro y lanza el canto de las sirenas», pues hizo ver que la economía va bien, razón por la cual su último análisis hecho en el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM se tituló «El saldo económico negativo del II Informe de Gobierno», pues conociendo la narrativa del presidente, estos datos quedarían fuera de su mensaje, pues rompe con su narrativa positiva en el sentido de que la economía está bien y que primero están los pobres, compartió: «Lo que nosotros ponemos no son más que el resultado de la revisión de los indicadores respectivos; no es algo totalmente sacado de la manga, sino de los datos que da Inegi», afirmó.

Desigualdades y oportunidades

El presidente más medieval que ha tenido México, respondió Martínez al hablar del T-MEC y López Obrador. Esto por el adelgazamiento del Estado al eliminar de su proyecto 18 subsecretarías o que lo que apuntala el crecimiento de la economía son cinco entidades de la federación, las cuales estarían creciendo a raíz del comercio y la firma que arrancó el 17 de abril en América del Norte, cuando se reactiva la industria automotriz regional de Estados Unidos, Canadá y México.

Sin embargo, un punto a favor del presidente es que junio tuvo una leve mejoría en relación con mayo, pues la industria automotriz en ese lapso creció 93 por ciento, resultado del T-MEC: «No es resultado del impulso del mercado interno a través del aumento del consumo privado, no es el aumento del gasto del Gobierno, no es por el aumento de la inversión del Gobierno; de los cuatro grandes indicadores del PIF, el que está repuntando es el exportador-automotriz, pero es resultado de la inversión extranjera».

Algo bueno, pero que profundizará aún más la desigualdad, por el comportamiento laboral de creación de empleos y también el ingreso laboral, hay mayor creación de empleos manufactureros en Nuevo León, San Luis Potosí, Chihuahua, Baja California, Puebla y Guanajuato, donde están las 17 principales empresas armadoras del país, en relación con Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, que no tienen este tipo de inversión.

Lo que significa que el Gobierno ve en el T-MEC un instrumento de crecimiento, pero solo beneficiará a las entidades manufactureras IMMEX que exportan el 47.1 por ciento; en tanto el sur-sureste solo participa con el 0.02 por ciento.

Martínez Cortés pidió a la ciudadanía no bajar la guardia en cuanto a la situación de contingencia que vivimos, pues pronto llegará la influenza, así como ser muy cuidadosos en el gasto, pues para el 8 de septiembre llegará lo más interesante.

Discusión del presupuesto

«Viene el gran temblor. Ahí hay que agarrarse fuerte porque ahí nos van a decir cómo va a estar el presupuesto 2021, y el primero, el que va a ser un ajuste, el que va a ser muy cuidadoso en el gasto, es el Gobierno. Por lo tanto, también uno como particular, familiar, como persona, cuidar mucho el gasto», aconsejó.

Además de esto, en su análisis «El saldo negativo del II Informe de Gobierno» destaca que los factores negativos se acumulan, aun en plena pandemia, pues la inseguridad sigue en aumento (79.9 %), y esta podría seguir incrementando a raíz del desempleo.

Si bien se regresará a una nueva realidad, el hecho de buscar un nuevo trabajo será aún más complejo, debido a que las empresas han reportado grandes pérdidas económicas. Y en materia económica, el Gobierno reaccionó tres meses tarde en el sentido que Wuhan alimenta a cinco cadenas globales de valor de México, y el Gobierno Chino confinó a la capital de Hubei el 23 de enero.

A partir del 24 de abril, el Gobierno de López Obrador impulsa medidas para apuntalar el empleo, y para ese entonces ya se habían perdido 746 mil 804 fuentes de trabajo, un error que no tiene vuelta atrás, afirmó el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM.

Indicadores negativos en materia económica de México