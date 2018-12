Discuten Morena y PAN por procedimiento de elección de Ministro de la SCJN

Ciudad de México.- El acuerdo que corresponde al procedimiento para elegir al nuevo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sí se encontraba en la orden del día, aseguró el presidente del Senado, Martí Batres, al responder a los alegatos de la senadora panista Índira Rosales que los acusaba de excederse en sus funciones.



En entrevista telefónica, indicó que esta mañana la Mesa Directiva en su reunión previa a la sesión acordó meter al orden del día la propuesta del procedimiento.

El presidente del Senado, Martí Batres defendió el procedimiento de elección del nuevo Ministro. | Reforma

Ellos mismos saben, el PAN sabe que en la mañana se metió el tema, mencionó Batres.

Además, dijo, la Mesa Directiva del Senado se excede en sus facultades al citar a comparecer a los tres candidatos, ya que eso es una decisión que le debió corresponder a la Comisión de Justicia.

En la sesión, Rosales, al hablar a nombre de su partido, votó en contra del procedimiento acusando que de última hora se metió a la orden del día.

Estamos en contra de este procedimiento, me parece que está excediéndose de funciones la Mesa Directiva puesto que el citar a comparecer a cada uno de los candidatos de la terna debiera ser por parte de la Comisión de Justicia y no hemos sido enterados de nada, dijo la senadora Indira Rosales.

No exime que esto no estaba dentro del orden del día, entonces me parece que está habiendo un exceso de funciones por parte de la Mesa Directiva y un acuerdo que es totalmente contrario a lo que se ha hecho anteriormente para la designación de ministros.



Al respecto, Batres reiteró que el procedimiento para elegir al nuevo Ministro siempre estuvo en el orden del día.



Explicó que desde el martes que llegó la terna al Senado se acordó que este jueves se llevaría al Pleno la propuesta de procedimiento.