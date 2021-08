"Disenso no es confrontación", responde subgobernador de Banxico a AMLO

México.- El subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel, señaló que "en democracia, el disenso no siempre es confrontación", esto después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo tildara de "ultra tecnócrata".

En su conferencia matutina de Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal llamó "ultra tecnócrata" a Esquivel Hernández después de que este asegurara que no se pueden usar los activos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para pagar la deuda de México, como lo propuso el mandatario federal la semana pasada.

En su cuenta oficial de Twitter, el subgobernador del Banco Central escribió "en democracia, el disenso no siempre es confrontación. La deliberación pública siempre será bienvenida", como respuesta a la critica que hiciera el presidente López Obrador hacia su persona y su desempeño en la institución mexicana.

En días pasados, Gerardo Esquivel había expuesto, en sus redes sociales, los motivos por lo que no se pueden utilizar los Derechos Especiales de Giro (DEGs) del FMI para cubrir los pasivos públicos de la república mexicana.

López Obrador consideró que Esquivel se había convertido en "ultra tecnócrata" al afirmar que no se podía echar mano de las partidas por 12 mil millones de dólares aprobadas por la institución financiera, puesto que señaló que el no poder era porque no quería, pues tenía la mente "muy cuadrada".

De esa manera, el máximo mandatario descalificó a quien fuera su asesor de equipo economico y quien, además lo acompañó en su campaña como candidato al Ejecutivo, por haber explicado que "en México, por mandato de ley, los activos de reserva internacional no se pueden usar para pagar deuda".

Cabe señalar que, aun con la advertencia del subgobernador, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que presentará una solicitud ante Banxico para que los activos del FMI sean usados para pagar los pasivos del Estado mexicano.