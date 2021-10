¿División interna? PRI pide a Alejandro Moreno decidirse sobre la reforma eléctrica de AMLO

México.- Un grupo de militantes del Partido de la Revolución Institucional (PRI) exigieron al presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, así como a los integrantes de la bancada priista en la Cámara de Diputados a que definan su postura en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, acusando que de lo contrario estarían traicionando a México y a la alianza Va por México.

En días pasados, ante la insistencia del Titular del Poder Ejecutivo Federal y del PAN y PRD para que fije una postura frente a la iniciativa legislativa presidencial, la dirigencia del Revolucionario Institucional precisó que será hasta diciembre cuando dé a conocer su posicionamiento al respecto asegurando que no hay prisa y que nadie presiona al partido.

En conferencia de prensa, la expriista Nallely Gutiérrez, quien fue expulsada del partido el mes de septiembre, junto con otros militantes de la fuerza partidista, pidieron a los legisladores del tricolor constatar ante un notario que no votarán a favor de la reforma que pretende devolver el monopolio de la industria eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o asegurando que no faltarán al Congreso de la Unión el día en que sea votada la iniciativa.

“Alejandro Moreno tiene un PRI de 200 personas que no nos representa y el PRI de la militancia real, el PRI de los priistas de toda la vida que hemos trabajado en las calles y que hemos estado siempre de la mano con el ciudadano, no estamos de acuerdo con la posición que ha tomado, si Alejandro Moreno no rectifica, vamos a eximirnos y a hacer un PRI alternativo, eso es lo que va a suceder, está acabando con el partido y si lo vemos muy cercano a Morena”, sostuvo Gutiérrez.

Adelantó que si Moreno Cárdenas no cambia de parecer y no corrige el rumbo al que está llevando al PRI, uno "muy cercano a Morena", la "militancia real" formará un "PRI alternativo".

La expriista acusó que es el tricolor de Alejandro Moreno el que está acabando con la alianza electoral que hizo en las pasadas elecciones junto al PAN y el PRD, enfatizando que los 70 diputados que integran la bancada llegaron a la Cámara Baja gracias a "Va por México", por lo que Nallely sostuvo que, de fijar un posicionamiento a favor de la reforma eléctrica, estarían "deshonrando su palabras".

Por último, Gutiérrez aprovechó la ocasión para acusar que el PRI que dirige Moreno es represor, revelando que en 7 entidades federativas militantes que han protestado contra la dirigencia nacional han sido blancos de intentos de expulsión.