Doblegarse sí es traición a la patria: Marko Cortés critica a AMLO por no responder a Trump

México.- El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, le dijo al presidente AMLO que "doblegarse" ante Donald Trump es "traición a la patria", criticándolo por guardar silencio ante las declaraciones que el expresidente de Estados Unidos hizo sobre él.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Marko Cortés dirigió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le reprochó no responder a Donald Trump por el "agravio" en contra suya y de México, luego de que el republicano declaró que "nunca he visto a alguien doblegarse así" como AMLO cuando lo amenazó con imponer aranceles si no frenaba el paso a migrantes.

"Presidente López Obrador, ¿se le pasó contestarle a Donald Trump en su mañanera? Porque más allá de la falta de respeto a su persona, es un agravio a nuestro país", cuestionó el dirigente del PAN a AMLO.

Leer más: No me faltó el respeto: AMLO responde a declaraciones de Donald Trump

El panista le señaló al presidente López Obrador que "el que calla otorga" e incluso le advirtió que haberse "doblegado" ante Trump constituye un delito de "traición a la patria", en alusión a la campaña que Morena lanzó para exhibir a los diputados que votaron contra la reforma eléctrica como "traidores a la patria".

"Recuerde que 'el que calla otorga' y 'doblegarse como nadie' ante Trump, sí es traición a la patria", subrayó Marko Cortés sobre AMLO y su silencio ante Trump.

Marko Cortés criticó a AMLO por no responder a Donald Trump. Imagen: Captura de Twitter

El silencio de AMLO y la ofensa de Trump

Las declaraciones del dirigente del PAN se dan luego de que, en La Mañanera de este 25 de abril, el presidente de México se limitó a declarar que Trump no le faltó el respeto con decir que lo había "doblegado".

Desde Palacio Nacional, López Obrador aseguró que el expresidente de USA le caía bien a pesar de ser capitalista, y afirmó que hubo buen entendimiento cuando ambos eran mandatarios, por lo que atribuyó las declaraciones de Trump a las inminentes elecciones en Estados Unidos.

"A mí me cae bien el expresidente Trump, aunque es capitalista. Lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones, ahora estoy sintiendo que se está hablando más de México en Estados Unidos, y es importante que los mexicanos sepamos el por qué, este va a haber elecciones en Estados Unidos", dijo AMLO sobre las declaraciones de Trump.

Cuando un reportero le preguntó al presidente si Trump no se excedió o le faltó el respeto con sus declaraciones, él respondió: "No, él es así y hay que ver las circunstancias, yo no voy a polemizar sobre eso".

AMLO se negó a responder a Trump, limitándose a decir que le cae bien y no lo ofendió. Foto: AFP

Posteriormente, el mandatario mexicano aseguró que no permitirá que ningún candidato ni partido político "utilicen a México como piñata", sino que tendrán que tratar con respeto a los mexicanos y su gobierno.

El sábado 23 de abril durante un evento público en Ohio, Donald Trump declaró sobre AMLO que "nunca he visto a nadie doblegarse así", pues afirma que amenazó al presidente mexicano con imponer aranceles a las importaciones de México para lograr un despliegue "gratuito" de soldados para contener la migración ilegal a USA.

Leer más: ¡Es un patriota! Marcelo Ebrard defiende a AMLO de las declaraciones de Donald Trump

El expresidente estadounidense relató que López Obrador se rió cuando le dijo sobre el despliegue soldados y respondió: "¿gratis? ¿por qué haríamos eso?", a lo que él amenazó con imponer el 25% de aranceles a las importaciones de USA a México.

"Después de eso, (AMLO) me miró y me dijo: '¡Señor, sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera! ¡Sería un honor tener 'Quédate en México'! ¡Queremos tener 'Quédate en México'!", detalló Trump para luego añadir: "nunca he visto a nadie doblegarse así".