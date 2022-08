Donald Trump reconoce labor de AMLO en materia migratoria pese a ser “socialista”

Ciudad de México.- El ex Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió de nuevo al Mandatario Andrés Manuel López Obrador de quien dijo que a pesar de ser "un socialista" respondió de manera "genial" ante la crisis migratoria en la frontera cuando coincidieron como gobernantes hace dos años.

(Los mexicanos) nos dijeron que les encantaría enviarnos 28 mil soldados (a la frontera) sin cargo alguno, gratis. Lo hicieron. Eran geniales", dijo en un mitin en Waukesha, Wisconsin, previo a las elecciones primarias que habrá en esa entidad el 9 de agosto.

“Me gusta mucho el Presidente (López Obrador). Es socialista, pero está bien. Eso no lo convierte en una mala persona. Acá (en Estados Unidos) tenemos algunos realmente muy malos", expresó.

De acuerdo con Reforma, al arengar a sus simpatizantes para votar contra los demócratas, Trump insistió en que son ellos quienes causan la inseguridad y la violencia.

“Si quieren que (nuestro país) sea seguro para los delincuentes, simplemente voten por los demócratas radicales porque nunca van a cambiar. Si desean que sea seguro para su familia, sus hijos y para los estadounidenses respetuosos de la ley, deben votar por los republicanos", apeló.

El ex Presidente dijo que durante 2021 en Estados Unidos murieron 250 mil personas por la violencia del narcotráfico y por las drogas que cruzaron la frontera.

"Hace dos años tuvimos el número más bajo en muchos años. Teníamos el muro y logré que los mexicanos nos dieran 28 mil soldados. No tenían opción. De otra manera les hubiéramos impuesto tarifas por todos lados", presumió.

"Ellos dijeron que les encantaría darnos los soldados sin cargo alguno. Ellos fueron grandiosos, geniales", insistió.

Lamentó que ahora EU no gana de ninguna manera: "no ganamos con nuestro Ejército, con la educación, con el comercio. No ganamos con nada. Vamos a comenzar a ganar nuevamente como lo hicimos hace dos años", alegó.