Dónde está Enrique Peña Nieto, tras la detención de Salvador Cienfuegos

México.- El jueves pasado por la tarde se dio a conocer la detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue el secretario de relaciones exteriores en México, Marcelo Ebrard, quien dio a conocer que los hechos ocurrieron en el aeropuerto de Los Ángeles, California, Estados Unidos. "He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California", escribió Ebrad.

Con esta detención, suman ya tres altos funcionarios del sexenio de Peña Nieto que son vinculados con actos de corrupción y en este caso narcotráfico. Ante esta situación, surge la duda sobre el paradero del ex presidente. De acuerdo a la revista Proceso, hace algunos meses se informó que supuestamente vivía en una mansión, ubicada en una urbanización de lujo en el municipio de San Agustín de Guadalix, donde compartía el sector con celebridades como Penélope Cruz y Javier Bardem.

Asimismo, se dijo que pasaba sus días en un club de golf exclusivo además de vivir completamente en privacidad, alejado de los reflectores. Según el semanario, debido al autoexilio español del ex mandatario, no recibe visitas y y convive solamente con un grupo reducido de personas en su propiedad, la cual esta ubicada en una zona donde las propiedades pueden llegar a costar hasta 43 millones de pesos.

La duda sobre su paradero surge justamente cuando uno más de sus altos funcionarios es detenido por presentar problemas con la justicia, hasta el momento son tres los detenidos, Rosario Robles, Emilio Lozoya y el más reciente, el ex secretario de defensa, Salvador Cienfuegos. Por su parte, Enrique Peña Nieta se ha mostrado ausente durante cada una de las detenciones.

Rosario Robles

Rosario Robles, quien fungió como secretaria de (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedetu), fue detenida el 12 de agosto de 2019 por los cargos de ejercicio indebido de del servicio público en agravio por tratarse de un delito continúo. Por esta razón se le dictó prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, asimismo, se le acusó de desvió de recursos públicos por la cantidad de 5.073 millones de pesos.

Emilio Lozoya

Emilio Lozoya fue uno de los funcionarios que más dio de que hablar hasta la detención de Cienfuegos, ya que durante su proceso ha dado fuertes declaraciones que podrían vincula a más personas de la política en México. Lozoya, fue extraditado el pasado 17 julio bajo una serie de investigaciones que lo hacían partícipe en delitos de desvió de recursos, lavado de dinero en los casos Odebrecht y Agronitogenados.

De momento la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene formuladas seis denuncias en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, siendo esta última denuncia por un monto superior a los 3 mil millones de pesos.

Salvador Cienfuegos

La detención más reciente es la del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, quien de acuerdo a la DEA esta vinculado en delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Será hoy, 16 de octubre cuando comparecerá ante una corte de Los Angeles, California, donde se darán a conocer los cargos definitivos que pesan sobre él. Cabe señalar que su proceso de llevará a cabo en a Corte del Distrito Este de Nueva York, mismo lugar donde fue juzgado Joaquín "El Chapo" Guzmán y que en la actualidad se investiga a Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.