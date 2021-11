"¿Dónde están las feministas?": Diego Fernández de Cevallos por venta de niñas en Guerrero

México.- ¿Dónde están las feministas? Preguntó el panista Diego Fernández de Cevallos ante la venta de niñas en Guerrero, luego de que un caso de dio a conocer y fue minimizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al que no desaprovechó para criticar.

En su columna publicada el lunes en el diario Milenio, el "Jefe Diego" intentó dejar de lado las críticas a AMLO para opinar sobre problemas sociales y las dos caras de la sociedad del país, criticando la idea del "pueblo bueno y sabio" del mandatario.

El excandidato presidencial del PAN afirmó que hay "dos Méxicos": "el profundamente humano y el asquerosamente carroñero". El primero sale a flote en casos de desastres naturales, y el segundo en rapiñas de mercancías en accidentes, por mencionar un ejemplo, criticando así la visión de AMLO sobre el "pueblo bueno".

"Decir que el pueblo es 'bueno y sabio, con grandes reservas morales y culturales' es describir una cara de la moneda y ocultar la otra, la que manipula su corrupto 'salvador'", criticó.

Diego Fernández de Cevallos mencionó como muestra de "la parte salvaje y endemoniada que anida en el corazón de muchos mexicanos" el problema de la venta de niñas en Guerrero.

Se refirió en particular a un caso difundido por la periodista Azucena Uresti sobre una niña de la Montaña de Guerrero que huyó de su captor tras ser vendida y abusada, a lo que AMLO reaccionó minimizando el caso y subrayando que se trata de una "excepción".

"Frente al infame comercio carnal (tan documentado) de niñas pobres, sin defensa ni voz, ¿dónde está la sociedad, dónde las feministas?", cuestionó el panista de 80 años.

El "Jefe Diego" enfatizó que ante estos casos se necesita realizar una "cruzada nacional educativa y cultural" y consolidar las instituciones mexicanas, a fin de que el poder no se concentre en una minoría o persona.

"Por eso (y por los atracos devastadores a manos de perfumados y bien vestidos) es urgente llevar a cabo una cruzada nacional educativa y cultural, y consolidar nuestras instituciones para que una minoría no detente el destino del país, ni, tampoco, persona alguna, así fuera honesta y capaz, o (como sucede hoy) un inepto resentido y sinvergüenza", concluyó aludiendo a AMLO.

¿Qué dijo AMLO sobre la venta de niñas en Guerrero?

Hace una semana, el presidente López Obrador abordó el tema de la venta de niñas en Guerrero, asegurando que no se trata de un problema general para el estado, y aunque admitió que estos casos se dan en algunas comunidades, subrayó que se trata de excepciones y no la regla.

"Lo de la trata o prostitución infantil, no es la generalidad de lo que sucede en las comunidades (...) ¿En la Montaña de Guerrero, ahí se venden niñas? No, puede ser la excepción, pero no la regla porque hay muchos valores en los pueblos indígenas", dijo en la Mañanera.

Sin embargo, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, aseguró que combatiría la venta de niñas en Guerrero desde el inicio de su administración.

La morenista adelantó que llevará a cabo una campaña de sensibilización en la Montaña para dejar a atrás la venta de niñas basada en costumbres y usos de algunas comunidades.

"Yo voy a estar en la Montaña directamente, me va a acompañar la secretaria de la Mujer, la secretaria de la Salud y vamos a estar todos en perfecta coordinación para poder sensibilizar, para poder hablar, para poder llevar acciones que sean contundentes", explicó la gobernadora guerrerense.

AMLO minimiza venta de niñas en Guerrero