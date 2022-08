¿Dónde quedó la pobreza franciscana? Xóchitl Gálvez contra AMLO por viajar en camioneta Suburban

Al anunciar que la 4T pasará de la "austeridad republicana" a la "pobreza franciscana" , el presidente AMLO presumió que su gobierno no ha comprado vehículos nuevos para funcionarios públicos. Sin embargo, su administración ha gastado más de 3 mil millones de pesos en la renta de camionetas de lujo.

Sin embargo, tampoco es un secreto que el mandatario suele viajar en una camioneta Suburban negra durante sus giras en otros estados y hasta en la capital del país, un cambio que él justificó por tratarse de un vehículo mucho más resistente y que ya estaba asignado a la presidencia desde el sexenio pasado, aunque aclaró que no está blindado.

