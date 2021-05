Dormiré donde sea invitado: Mario Zamora tras dormir en una colonia marginada de Culiacán

Sinaloa.- El candidato por la Alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, pasó la noche con una familia en la colonia Bicentenario en Culiacán tras un intenso día de trabajo en la capital y comentó que a donde sea invitado se quedará a dormir durante su campaña e incluso ya como gobernador, de ganar.

"Ya he hecho algunos compromisos como candidato y ya como gobernador va a ser una práctica que vamos a seguir haciendo como gobernador, el trabajar todo el día en determinado lugar y después si alguien nos invita quedarnos a dormir, pues quedarnos a dormir en su casa", afirmó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Al ser cuestionado sobre como escogió la casa donde dormiría el día de ayer, el candidato respondió que el ofrecimiento se la hizo la propia familia en una reunión con la militancia durante precampaña.

Leer más: Mario Zamora visita la colonia Bicentenario en Culiacán y se queda a dormir con una familia

"Yo dije, si alguien me invita a dormir en su casa, me quedo a dormir en su casa", dijo y aunque explicó que muchos no creyeron en sus palabras, la señora María Juana, una priista de 17 años en el partido, lo invitó.

No descarta pasar la noche en casas de familias que no sean afines al Partido Institucional Revolucionario (PRI), ni de los otros dos partidos que conforman la alianza, PAN y PRD. Familias que no tengan militancia en ningún partido.

Dijo que el plan es sentarse a la mesa para escuchar lo que la ciudadanía siente y piensa, de una forma diferente a los convivios públicos. Asimismo, informó que en las colonias de Culiacán que ha visitado ha grabado un video con los vecinos sobre los compromisos que ha hecho para que se tenga evidencia de sus palabras y el día de mañana puedan exigirle.

Leer más: Denuncian supuestos vínculos entre el Tribunal Electoral de Sinaloa y Rubén Rocha Moya

"Lo primero es ganar" y lo segundo sería la paciencia, pidió a la ciudadanía que no seperen que el primer día todos se resuelva pero confía en que, de ganar, trabajará los seis años por cumplir los compromisos contraídos.

"Lo que se requiere para dormir es la conciencia tranquila" remató Mario Zamora Gastélum "y duermo a pierna estirada".