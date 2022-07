"Dos líderes que nadie quiere": Layda Sansores se burla de 'Alito' Moreno y Marko Cortés con canción

"Habrá que investigarlos, no lo estamos acusando, pero ya tan solo eso a nosotros nos crea la duda. Lo último que se supo de él es que le había dado libertad a un asesino que en Facebook anunciaba que iba a matar gente, que era un desquiciado, y el juez, sin ninguna prueba psiquiátrica le dio salida", comentó Layda Sansores sobre el juez.

"Bueno, ya conocen sus defectos, sus tranzas con este y con aquel, carrazos y maletas, aviones y terrenos, él sólo nos tiene a ti y a mí, yo con nuestra alianza lo consuelo . Nos dice que el PAN y el PRD unidos somos fuertes y eso no es cierto", se escucha en el video.

" Ha robado de acá para allá , nos está dando en la mother, pero les juro por Dios que no lo dejaré porque él es mi brother ", dice la parodia musical sobre 'Alito' Moreno.

México.- Aunque no pudo publicar un nuevo audio del líder del PRI, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se burló de Alejandro 'Alito' Moreno y Marko Cortés con una parodia musical de una canción de José José.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.