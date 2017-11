Dos priístas pelearán por candidatura presidencial

México.- Los priístas Jesús Alavez y Alejandro Díaz de León advirtieron que buscan registrarse ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI para competir por la candidatura presidencial.

Alavez, un priísta de la Ciudad de México, aseguró que ya recaba la documentación necesaria para su registro. Acusó que desde la semana pasada ha buscado pagar sus cuotas que debe hace tres años y no le han querido recibir el pago.

“Acudí a la parte de Justicia del partido a presentar una queja y dependiendo de lo que me contesten, estoy pensado ya en irme a los tribunales electorales”, dijo en entrevista.

Alavez resaltó que dentro de la convocatoria que emitió el Comité Ejecutivo Nacional del PRI a los simpatizantes que busquen la candidatura priísta no se les piden mayores requisitos y a un militante sí.

Jesús Alavez, quien dijo tener 45 años de militancia y haber ocupado distintos cargos, defendió que cuenta con toda la documentación que se requiere. Sin embargo, dado que el lunes los sectores y organizaciones del PRI manifestaron por escrito su apoyo al aspirante simpatizante José Antonio Meade Kuribreña, ya no pueden apoyar a algún militante que busque registro.

La convocatoria da opción de que si no se obtiene el apoyo de organizaciones y sectores, se puede recurrir directamente a la militancia, de la cual se pide 10% de apoyo, lo que hace cerca de 700 mil firmas.

“No es justo que nos pongan tantos obstáculos. Por ejemplo, para las firmas quieren que lo haga yo todo por la página de internet del partido, no se vale, por eso buscaré irme a los tribunales electorales”, dijo.

Meade entrega documentos para ser candidato presidencial

El exsecretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, entregó una carta a la Comisión Permanente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la que expresa sus intenciones de participar en el proceso de selección del candidato presidencial.

Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI, fue quien recibió los documentos en el auditorio "Heriberto Jara".

Meade Kuribreña agradeció a los dirigentes de los tres sectores y las cuatro organizaciones políticas por su respaldo y se comprometió a no defraudarlos.

Además, declaró que el partido tricolor es la mejor opción y señaló que su compromiso es trabajar con un rumbo certero y con experiencia, en busca del diálogo y no la confrontación, de propuestas y no viejas fórmulas que no han funcionado.

"Soy simpatizante del PRI y estoy convencido de que este partido es la mejor alternativa, la mejor opción".

Asimismo, aseguró que sólo la unidad hará de México una gran potencia y les otorgará la victoria en las elecciones de 2018.

