"Dos votos fueron la diferencia": Chumel Torres critica a senadores ausentes en comparecencia de Tren Maya

De esta manera se anuló la posibilidad de que las autoridades relacionadas con la construcción del Tren Maya en Quintana Roo comparecieran ante el Senado: Javier May, titular de Fonatur; Blanca Alicia Mendoza, de Profepa, y María Luisa Albores, de la Semarnat, quienes según la propuesta debían explicar el estatus de los permisos para las obras, los motivos por el cambio del tramo 5 y la tala de más de 20 mil árboles.

"¿Ya vieron cuántos senadores ni siquiera votaron para evitar el desastre ecológico asociado al Tren Maya? No es la primera vez que varios de ellos están 'ausentes'", se lee entre las numerosas reacciones de internautas en Twitter.

"Dos votos fueron la diferencia de destruir la selva o no. Ya sabemos de qué partido son . Ni pregunten. Qué pesadilla este gobierno, Dios de bondad", expresó Chumel Torres sobre la votación de la comparecencia sobre el Tren Maya .

El conductor de El Pulso de la República destacó que por una escasa diferencia de dos votos no se pudo evitar la presunta destrucción de la selva , tras lo cual aseveró que "ya sabemos de qué partido son", criticando a los senadores que se ausentaron de la votación, entre quienes figuran panistas, perredistas, priistas y del Partido Verde.

