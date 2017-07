Duarte acepta ser extraditado a México y se dice inocente

Guatemala.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa acepta allanarse a la solicitud de extradición pesentada por el gobierno de México para ser puesto a disposición de los tribunales mexicanos y enfrentar las acusaciones de peculado, lavado de dinero, delincuencia organizada y uso de recursos de origen ilícita.

La decisión, dijo, la tomó al considerarse inocente de los delitos federales que se le imputan

Hoy compareció ante el Fiscal de Asuntos Internacionales de Guatemala, donde se le dio lectura general a las acusaciones y 17 documentos de prueba con el que se argumentan las transacciones ilícitas de compra y venta de inmuebles a través de una red de complicidades que se le imputa al exgobernador.

Carlos Velasquez, el abogado de defensa dijo que son puramente documentos aportados.

Por su parte, el exfuncionario mexicano dijo que en ninguna de las pruebas aportadas aparecen sus nombres y de ninguno de los familiares.

Subrayó que las pruebas están viciadas de origen pues no es ejidatario, no lo es ni piensa ser ejidatario como lo aclara la solicitud de extradición y presenta como prueba la misma solicitud de extradición.

Duarte de Ochoa llegó custodiado y se le notaba relajado, confiado, sin chaleco antibalas y bromista con los representantes de los medios de comunicación.

Se supo que el acusado estuvo concentrado en el análisis de su expediente y su decisión sería muy personal sobre su extradición, según advirtió su abogado Carlos Velasquez previo a la comparecencia.

Explicó que su estrategia de defensa lleva dos vías, la jurídica y la política, pues el caso tiene un trasfondo político, según declaró en entrevistas previas.

Antes de la comparecencia, Velásquez reiteró una denuncia que reafirmó la semana pasada acerca de que Duarte se considera un perseguido político y de que las acusaciones federales en su contra tienen una connotación política.

“Como su abogado, no defiendo si (Duarte) es culpable o no por los cargos que se le atribuyen en la justicia federal mexicana. Lo que defiendo es que se cumpla el debido proceso de la extradición. Y si esto es una persecución política, y creemos que sí lo es, entonces la extradición no opera”, según el Tratado de Extradición entre México y Guatemala.