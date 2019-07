Duarte es un corrupto desesperado: responde Osorio Chong

Luego de que se difundiera un video sobre los supuestos momentos previos a la detención del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, donde el ahora preso explica un presunto convenio establecido con el Gobierno Federal para su entrega y detención, el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró al respecto que Duarte es un "corrupto desesperado" y busca "evadir la responsabilidad de sus actos".

El actual Senador detalló en entrevista con Ciro Gómez Leyva que los señalamientos por parte de Duarte hacia él son absolutamente falsos, y negó rotundamente haber orquestado un espectáculo mediático con su captura.

"A mí me apuraba porque era una urgencia del presidente localizarlo. No tengo nada que ver, no es conmigo, lo dejo claro porque no acepto este señalamiento. Yo no estaba enterado", aseveró.

Además, el exsecretario aseguró que no tuvo ningún contacto previo con Duarte, familia y representantes, ni relación alguna con la supuesta entrevista que el exgobernador pactó con el noticiero de televisión nacional.

En unos momentos, en entrevista con @CiroGomezL, responderé a las alusiones de Javier Duarte. Por el momento sólo diré lo siguiente: es un corrupto desesperado que está buscando evadir la responsabilidad de sus actos. — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) 16 de julio de 2019

No tuve contacto con él, ni sus abogados ni su familia. Lo niego, conmigo no lo hizo.

Agregó que fue Duarte por sus propios medios quien orquestó la entrevista con el fin de hacer lo "correcto mediáticamente".

"Está bien, lo voy a hacer (retirarse de su cargo), pero déjame hacerlo de la manera correcta. Por ello se da la entrevista con Loret, yo no tuve nada que ver".

Estas declaraciones se dan luego de que el periodista Ciro Gómez Leyva revelara información sobre la supusta "persecusión política" y mediática de la cual fue "víctima" Javier Duarte por parte del gobierno de Peña Nieto.

Este es el video completo que Javier Duarte grabó momentos antes de su “detención” en Guatemala. Asegura que negoció su entrega con el gobierno de @EPN a cambio de que dejaran en paz a su familia pic.twitter.com/9a8LYVLW6m — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 16 de julio de 2019

Días atrás, en una entrevista vía teléfono con la emisora Radio Fórmula filtrada el pasado 9 de julio, Duarte aseguró contar "con información valiosa y detallada en contra de diversos funcionarios de la anterior administración, que podría ser de utilidad para la integración de las investigaciones" en desarrollo.

Aunque el exgobernador no detalló qué delitos y exfuncionarios estaban implicados en sus señalamientos, indicó que se trata de acciones donde él mismo participó en "interacción con el Gobieno Federal".

No puedo decir que fui obligado, pero políticamente sabemos que existe un jefe, el jefe de las instituciones", dijo.

