“Dudo mucho que pueda tener éxito en evitar su extradición”: Marcelo Ebrard sobre Caro Quintero

Guadalajara, Jalisco.- El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard aseguró que es poco probable que no se realice la extradición de Rafael Caro Quintero a Estados Unidos.

“Dudo mucho que pueda tener éxito en evitar su extradición, por lo que nos ha dicho la Fiscalía General de la República que es la que evalúa las solicitudes, tiene creo que cuatro solicitudes de extradición ”, aseguró el canciller Marcelo Ebrard.

Marcelo Ebrard afirmó que Caro Quintero como cualquier ciudadano tiene derecho a recibir amparos, sin embargo puso en duda que esta herramienta legal logre detener que sea llevado a Estados Unidos.

Cabe señalar que el abogado Germán Velázquez Carrasco, experto en amparos aseguró para Gatopardo, que los únicos motivos por los que se podría detener la extradición es que no se garantice que no se el impodrá la pena de muerte y que no existan pruebas suficientes para sostener los delitos cometidos, sin embargo el experto nunca ha visto que estos argumentos procedan.

Rafael Caro Quintero ha obtenido al menos cuatro amparos para evitar su extradición. Mientras el capo intenta evitar su traslado a Estados Unidos, continúa encarcelado en el Centro de Readaptación Social Número 1, en Almoloya, Estado de México.