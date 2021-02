Dueños de Facebook y Twitter se creen jueces de la censura: AMLO

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador declaró que está en contra de particulares se crean jueces de la censura cuando no tiene un respaldo legal y legítimo del pueblo.

Esta declaración la hizo con obvia referencias a los dueños de Facebook y Twitter, quienes censuraron a Donald Trump durante las violentas protestas que ocurrieron en Estados Unidos.

"Por eso no me gustó lo que hicieron los dueños de las redes sociales, no de las redes sociales, de las plataformas estas famosas cuando silenciaron al presidente Trump, no acepto la censura y menos de particulares que no representa el interés de los ciudadanos, que no son gobiernos legal y legítimamente construidos, eso no puede ser", declaró el presidente mexicano.

Este comentario fue hecho a modo de respuesta ante el cuestionamiento que se le realizó durante la conferencia Mañanera de este 10 de febrero, donde un periodista le pidió su opinión sobre la reforma que pretende regular las redes sociales en el país, presentada por el senador Ricardo Monreal.

Además de lo anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los senadores y diputados tienen la facultad de realizar y presentar este tipo de iniciativas pues es su trabajo, sin embargo, si se mostró en contra de la censura de los medios de comunicación.

No debe haber censura, prohibido prohibir.

Por otra parte, cuestionó el criterio que utilizan los dueños de las plataformas de redes sociales más populares, como lo son Twitter y Facebook (redes donde se censuró a Donald Trump), para creer que pueden o no censurar a una persona.

"¿Cómo se erigen los grandes censores, jueces? Es como si nosotros censuráramos a los articulistas, a los conductores de radio y televisión, lo que le hicieron a José Gutiérrez Vivó, lo que le hicieron en su momento a Carmen Aristegui" declaró el presidente López Obrador.

Recordó también un comentario que había hecho cuando esta censura ocurrió en Estados Unidos, donde señaló que la Estatua de la Libertad ubicada en la ciudad de Nueva York se puso verde de coraje.

"Lo único es que se garantice la libertad, eso si es importante, porque cuando llevaron a cabo esa censura en Estados Unidos, se puso verde la estatua de la libertad que le regalaron los franceses al pueblo de Nueva York, estaba verde de coraje, lo convirtieron en un símbolo pasivo", afirmó AMLO.

Por otra parte, reconoció que las redes sociales suelen usarse para realizar ataques a usuarios o páginas de diversa índole, a veces a través del uso de bots, que programas diseñados para publicar o realizar una acción en contra de alguien o algo a través de una platafoma digital.

Pese a ello, aceptó que es parte de la libertad de expresión que se realicen estos hechos.

Añadió que la censura no es necesaria pues en redes sociales los usuarios son capaces de distinguir a quienes critican sin argumentos y a quienes si lo hacen.

"Que en las redes hay ataques, hay bots, si pero todos tienen derechos a manifestarse y el que o argumenta, el que insulta, no es visto, no lo sigue, al que argumenta, al que esgrime razones (...) a ese lo siguen en las redes" explicó el presidente de la República Mexicana.

Finalmente, hizo mención de publicaciones realizadas con el objetivo de desprestigiar las vacunas por las que México ya estableció un contrato.

"El que dice que para qué la vacuna rusa, si esa solo se debe aplicar a los rusos, pues hasta se burlan ¿no? O los que dicen que no te vayas a vacunar con la CanSiNo o con la Sputnik porque te van a poner un chip y te vas a volver comunista" expuso a modo de broma el presidente de la República.