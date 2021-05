Dulce María Sauri compara a Porfirio Díaz con AMLO

Ciudad de México.- Dulce María Suari, presidenta de la Cámara de Diputados, comparó al presidente Andrés Manuel López Obrador con Porfirio Díaz y aseguró que la única diferencia entre ambos es el bigote.

En el tema de la reelección, yo creo que la diferencia en este momento entre el presidente Porfirio Díaz y el presidente López Obrador, es el bigote", manifestó en conferencia de prensa en Cámara de Diputados.

La legisladora condenó las declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de mañanera de este jueves, cuando comentó que algunos de los obreros de la refinería de Dos Bocas Tabasco le agradecieron su visita y le sugirieron que se reeligiera.

Suari recordó que el Generar Díaz lograba extender su periodo presidencial cada vez que se iba a acabar su cuatrienio. Mencionó que en 1902, el expresidente anunció que ya era tiempo de dejar el poder y comenzó un juego político entre sus colaboradores para analizar prospectos, como José Yves Limantour y Bernardo Reyes, pero al no decidirse por ninguno dijo “ni modo, me quedo”.

La diputada mexicana explicó que el presidente Díaz se reeligió en 1906 y en 1910 dijo que México ya estaba preparado para la democracia; mientras tenía la intención de quedarse en el poder cuatro años más, lo que no fue posible por gracias a la Revolución.

"Esta es nuestra historia, y al Presidente de la República, que le gusta mucho apelar a ella, tiene que recordar”, dijo Sauri.

"Yo no lo veo, aun cuando tengan los dos la cabeza blanca, las canas muy bonitas, blancas, que tenga aspiración a ser el Porfirio Díaz del Siglo 21, no lo veo, no lo espero, no lo quiero", dijo la diputada del PRI con ironía.

En el mismo espacio, Sauri Riancho afirmó que el presidente López Obrador infringe la Constitución mexicana al aceptar su intromisión en el actual proceso electoral.

Opinó que las acciones del presidente pueden estar encaminadas a una posible anulación de los resultados, al saber que Morena no tiene la aceptación que a él le gustaría.

"Puedo pensar que el Presidente de la República está decidido a lo que en términos beisbolísticos se llama jugar al sacrificio; es decir, con tal de empujar una posible anulación de las elecciones, señalar que el Ejecutivo Federal está interviniendo de una manera que claramente la Ley sanciona, y sanciona con anulación.”

"Entonces, esa es la segunda, una jugada de sacrificio. Pero, para poder pensar en una jugada de sacrificio, en términos beisbolísticos tendremos que pensar que sus jugadores están envasados y que al que le toca batear, pues no está muy seguro de que vaya a meter el Hit para ganar la carrera y creo que ahorita, nada más que el Presidente tenga una información muy específica, que llame a que su partido no vaya a tener los resultados que él quiere en las elecciones, y hablo en general, no sólo en las federales sino también las locales", expresó la diputada del PRI.

