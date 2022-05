Durango enfrentaría una economía rápida mientras llegan proyectos: Esteban Villegas

Durango.- En el marco del segundo debate de candidatos a al gubernatura de Durango organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), el candidato de la alianza "Va por Durango", Esteban Villegas Villarreal, expresó que para poder opinar de las diferentes regiones, primero hay que conocer todo el estado, y es por ello que en el tema ecónomico se tendrían que enfrentar a una economía rápida mientras se consolidan los grandes proyectos.

Te puede interesar: ¿Quién es esteban Villegas, candidato de 'Va por México' a la gubernatura de Durango?

Manifestó, al hablar de economía rápida, que se enfocarían esfuerzos en las actividades primarias que pudieran generar dinero en las diferentes regiones, tales como agricultura, ganadería, minería y el tema forestal, y en el caso de la agricultura, hay quienes exportan sus granos y se los pagan 300 por ciento más caro que como lo pagan a nivel local, por lo que no representa negocio.

"El campo se está haciendo viejo porque los jóvenes no ven negocio en el campo, y eso es lo que queremos hacer, darles las facilidades a los campesinos, no solamente para sembrar y para cosechar, sino para comercializar, que es el verdadero empuje que le tiene que dar un gobierno a nuestra gente del campo", dijo.

Asimismo, Villegas Villarreal indicó que Durango puede ser potencia en energías renovables, pues en las regiones se cuenta con energía geotérmica, energía hidroeléctrica, energía solar y energía eólica, lo cual se buscará potenciar.

Además, en este tema también abordó la propuesta que se hizo al Congreso a través de los diputados federales para poder instalar paneles solares en todas las casas, principalmente en los hogares más pobres para que pagaran menos por este servicio, pero no fue aprobada, por lo que aseguró que se retomaría esa propuesta, pues además de llevar paneles solares gratuitos en los hogares, también se pretende su instalación en todos los pozos agrícolas y ganaderos, "paneles solares gratuitos a los pozos que extraen agua para consumo humano de todas nuestras regiones para que no paguen y no gasten en eso y puedan tener su agua, que el agua es vida".

Te puede interesar: Esteban Villegas promete inclusión para adultos mayores y discapacitados en Durango

Por otra parte, ante la pobreza que impera en el estado, el candidato reiteró su propuesta de la Tarjeta Madre, con la que se beneficiaría a las amas de casa que no cuentan con ningún tipo de apoyo o sueldo, garantizando así medicamentos y tratamientos médicos, además de contar con un recurso que les ayude a mejorar la economía familiar.