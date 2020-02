Durante comparecencia cuestionan la falta de transparencia en Sinaloa

Sinaloa.- Los diputados locales criticaron falta de intervención en los procesos de fiscalización de los recursos públicos de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, esto durante la comparecencia de su titular, María Guadalupe Yan Rubio.

Sin embargo, se dejó en claro que en materia de innovación se han logrado buenos avances en el combate a la falsificación de documentos, aunque para el pago de algunos impuestos, como es el predial, no se ha establecido la digitalización de sus correspondientes procesos de pago.

Como parte de la glosa de Tercer Informe de labores del gobernador Quiri-no Ordaz, este miércoles comparecieron el secretario de Innovación, José de Jesús Gálvez; y la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Yan Rubio, quienes fueron cuestionados sobre el desempeño de sus funciones durante el 2019.

Posturas de bancadas

Por parte del grupo parlamentario del PAN, el legislador Jorge Iván Villalobos destacó que la Secretaría de Transparen-cia haya estado atendiendo la demanda social de combatir la corrupción, pues dentro del informe observó un crecimiento en la cantidad de auditorías realizadas entre el 2018 y el 2019, las cuales pasaron de 37 a 53. Sin embargo, observó que hasta la fecha no se ha cumplido con la asignación total de contralores internos de las dependencias de Gobierno, lo que no fortalece la confianza de la ciudadanía en tales recursos de combate a la corrupción, y tal desconfianza se ve reflejada en la reducción de 2 mil solicitudes de acceso a la información en el 2019, en comparación con el 2018.

Sergio Jacobo y Jorge Villalobos, con María Guadalupe Yan. Foto: El Debate

En tanto a la digitalización de trámites y servicios, el diputado reclamó a la Secretaría de Innovación que no se haya creado un mecanismo de pago digital para el impuesto predial a los ayuntamientos.

Al mostrar una postura más crítica en relación con el trabajo de los funcionarios, Horacio Lora, diputado de Morena, les recomendó ser más proactivos en tanto a la transparencia, que no está presente en sus dependencias, aseguró.

Recordó que el mismo secretario de Obras Públicas, Osbaldo López, durante su comparecencia reconoció que ninguna obra ejecutada durante el 2019 contó con testigos sociales, y además hizo énfasis en los recientes acuerdos entre los secretarios de Gobierno actual, Gonzalo Gómez, y Carlos Ortega para subsanar con 2 millones de pesos y una disculpa pública un desvío por casi 260 millones de pesos por parte de la pasada Administración: “Su trabajo es deficientes, señores secretarios. Nosotros valoramos lo que se hace bien, pero cuando se trata de la cuestión pública, la ley manda cumplir. El Estado de derecho es muy débil, y no hay consecuencias con los funcionarios que no cumplen lo que les mandata la ley”, dijo.

Muchas sillas vacías en el espacio para diputados locales. Foto: El Debate

Falta de intervención

En ese mismo sentido, Beatriz Adriana Zárate, diputada de Morena, reclamó a la titular de Transparencia sobre su falta de presencia y actuar en los ya conocidos casos de desvío de recursos, como la ausencia de pago por concepto de vivienda a los trabajadores del Isssteesin, la de los pensionados y los jubilados; las licitaciones de obras ilegales y, sobre todo, los acuerdos entre los Gobiernos para perdonar el mal uso de los recursos de la pasada Administración: “¿Cuál ha sido su intervención en cada uno de estos casos?”, preguntó la legisladora.

A lo que Guadalupe Yan Rubio respondió que los casos citados fueron responsabilidad de la Auditoría Superior del Estado, por lo que su dependencia sostiene un firme respeto al trabajo de la misma.

Destacó que, como dependencia encargada de la transparencia, ha interpuesto responsabilidades administrativas a diversos actores responsables de desvío de recursos, pero estos no atienden la imposición.

Trámites en línea

En tanto a lo que al secretario de Innovación compete, Ana Cecilia Moreno, diputada del PRI, lo cuestionó sobre las estrategias que se han aplicado para combatir la falsificación de documentos y la corrupción en los procesos de trámites y pago de servicios. José de Jesús Gálvez precisó que el “coyotaje” y este tipo de corrupción ya no suceden en Sinaloa, pues se ha creado un protocolo de verificación de documentos bastante eficiente; además de que la digitalización de los trámites ha sido de gran ayuda para que tales acontecimientos no se presenten: “En registros en línea no tenemos problemas de corrupción, ese tema ya es pasado. Cuando tú llegas a las ventanillas, tomas tu turno, y el servidor público tiene la obligación de recibir los documentos originales, y los digitaliza”, dijo.

Recordó que anteriormente se presentaban casos de emplacado de vehículos para personas que no existían o ya habían fallecido; o había quienes se presentaban con documentos e identificaciones falsas para llevar a cabo algún trámite. Había más de 20 mil expedientes observados en ese sentido; sin embargo, hoy en día ya no se cuenta con tales irregularidades.

Un aliado

El grupo parlamentario del PRI mostró una postura de aliado y aprobación al trabajo de ambos funcionarios. En voz del legislador Jesús Armando Ramírez, reconocieron a Sinaloa como un estado pionero en materia de acceso a la información; además, dijo que es el único que ha solventado las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Destacó que los ciudadanos han ahorrado más del 80 por ciento de su tiempo para hacer un trámite.