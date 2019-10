Durazo pospone comparecencia y va hasta 5 de noviembre al Senado

Ciudad de México.-La comparecencia ante el Senado de la República de Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fue modificada y se programó por segunda vez para el próximo 5 de noviembre, en el cual deberá de explicar el estado en que se encuentra la seguridad en el país y lo que inquieta a los legisladores, lo relativo a los hechos violentos registrados el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, ante el operativo fallido que llevó a liberar a Ovideo Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán.

El senador Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada de senadores del PRD, aclaró que la Cámara Alta no solicitó al funcionario federal e integrante del Gabinete de Seguridad Federal, que modificara su fecha de comparecencia, y lo atribuyó a una posible propuesta que realizó el gobierno.

El ex Jefe de la Ciudad de México explicó que los senadores no tienen ninguna objeción de que se modifique la fecha de comparecencia, porque hasta el momento no cambia nada y el funcionario tendrá que responder a los cuestionamientos como si había orden de operaciones y que funcionarios eran responsables del operativo.

La fuerza pública, el último recurso del Estado, no resuelve por sí sola el problema de la inseguridad y habrá de ejercerse invariablemente en un marco de proporcionalidad, legalidad y respeto a los derechos humanos: @AlfonsoDurazo pic.twitter.com/NJ0f3ZjkLW — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 25, 2019

Hasta el momento, los senadores comentaron que tampoco se les ha proporcionado el informe que se solicitó a Durazo Montaño, que debe de ser entregado previo a la comparecencia en comisiones.

Es importante menciona que el titular de la SSPC estaba programado inicialmente para comparecer el martes 29 de octubre y ahora ya tiene una nueva fecha el 5 de noviembre, para hablar del caso ya conocido a nivel internacional como "Culiacanazo".

En tanto, el pasado 23 de octubre la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática(PRD), las organizaciones civiles Futuro 21 y Chalecos México presentaron una demanda de juicio político en contra de Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en la Cámara de Diputados, ante los hechos violentos que se registraron en Culiacán, Sinaloa y por la presunta liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, ocurrido el pasado jueves 17 de octubre.

Correspondió a la Secretaría General de la Cámara de Diputados realizar la recepción de la demanda por el representante jurídico de Futuro 21, Antonio Vázquez, quien lamentó que a nivel internacional México ha sido duramente criticado por dejar de ser un país de leyes y convertirse en el hazmerreir por liberar al hijo del líder del Cártel de Sinaloa, durante un operativo fallido.

Asimismo, consideró que Durazo Montaño debe de responder por esta decisión y dar una explicación de por qué fue dejado en libertad Guzmán López, debido a que lo que sucedió en Culiacán se llama "complicidad".