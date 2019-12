Durazo prevé resultados 'poco a poco' en seguridad

Ciudad de México.-A días de que concluya el que se perfila como el año más violento de las últimas décadas, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, confió en que los resultados anticrimen van a mejorar poco a poco.

En un encuentro con medios, el funcionario afirmó que el crecimiento y maduración institucional de la Guardia Nacional, aunada al combate de la corrupción "uniformada" y la implementación del Modelo Nacional de Policía, abonarán a ese fin.

Si avanzáramos en estas iniciativas, los resultados serían mucho mejores", expresó.

"Iremos logrando paso a paso mejores resultados, el crecimiento de la Guardia (Nacional) va ir ampliando la capacidad de presencia disuasiva, de contención, de investigación, de inteligencia, y va ir mejorando los resultados poco a poco".

Durazo afirmó que es imposible ser eficaz en el combate a la criminalidad si este trabajo se hace con "cómplices" que portan uniforme, o que tienen alguna responsabilidad en el sector público y brindan protección a criminales.

Hoy nos reunimos @m_ebrard y un servidor con @USAmbMex para avanzar en las acciones que combatan el tráfico de armas y el lavado de dinero hacia nuestro país. Tanto México como Estados Unidos establecerán, en su respectivo territorio, puntos de verificación. pic.twitter.com/0Qw6crzzhC — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 20, 2019

-¿Cuál es la perspectiva para el próximo año de reducción en materia de incidencia delictiva?, se le preguntó.

"Es muy difícil venderle a la opinión pública que contener la tendencia de crecimiento es un mérito, mientras la gente no vea reducción en el número de homicidios, en el número de delitos en general, es imposible y no es nuestro interés pretender convencerla de que las cosas van mejor", dijo.

"La aspiración sería, como Secretario de Seguridad, no levantarme y verme obligado a revisar la estadística criminal. El día que la estadística de incidencia criminal no sea una preocupación de mañanera, en ese momento estaremos cerca de poder decirle a la gente, empezamos a cumplirles, en este momento todavía no".

Durazo enfatizó que, sin "echar la bolita" a estados y municipios, es necesario que éstos hagan lo que les toca en la materia y trabajen conjuntamente, pues se suele cargar la responsabilidad exclusivamente a las fuerzas federales.

Ha sido de tal nivel el problema de la inseguridad en el País, que pasó ya de ser una responsabilidad de los Gobiernos federal, estatales y municipales, a ser una responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto", señaló.

"Y eso involucra a los tres poderes, a los tres niveles de Gobierno y a la sociedad misma, en el caso de la sociedad, por ejemplo, una de las vertientes es la regeneración ética de la sociedad, una sociedad que rechaza la ilegalidad es coadyuvante directa o indirecta de la seguridad".

Presume coordinación del gabinete

El Secretario presumió que, a diferencia de los sexenios anteriores, existe una coordinación interinstitucional óptima entre los integrantes del Gabinete federal de seguridad.

Quiero decir a ustedes que no hay una sola desavenencia de fondo entre los titulares integrantes del Gabinete de seguridad, se dicen muchas cosas, que si hay un conflicto con uno, con otro, absolutamente no", manifestó.

"Con independencia de si hay una buena relación personal o no, hay una excelente coordinación institucional y que para el caso es lo único que importa, y creo yo que en muy buena medida ese hecho deriva de la presencia diaria del Presidente".