EU provocaría dos guerras frías con Rusia y China, hay que impedirlo: Rodríguez Zapatero en la FIL

Guadalajara, Jalisco.- El mundo podría vivir dos guerras frías en este Siglo XXI, producto de los cambios de las potencias mundiales que hay hoy: Estados Unidos y China, advirtió este miércoles el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara.

"En defensa de una democracia igualitaria frente a las alternativas autoritarias” fue la ponencia en la que el exmandatario español habló hoy sobre la situación que se vive y podría vivir a nivel mundial respecto a la democracia, economía y lucha de poderes que existe entre Estados Unidos, Rusia y China.

"Si hay una preocupación que en estos momentos está en mi reflexión es el futuro de la paz en el mundo. De manera alegre se habla de una nueva guerra fría, que en realidad pueden ser dos guerras frías, que una puede ser con Rusia y otra con China", dijo hoy el expresidente de España.

El también exsecretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) resaltó que hay quienes aún no quieren darse cuenta, pero China se convirtió en la nueva potencia mundial, pero dice esto sucedió mientras que Estados Unidos se enfocaba en sostener guerras contra Afganistán, de Irak, de Libia, de Siria.

Dichas batallas, dice, costaron al país del 'sueño american'o 3 billones de dólares, mismo monto que el país de Oriente invirtió en tecnología durante dos décadas para pasar de la posición 122 a ser hoy la primera potencia mundial.

"Este es el factor histórico más importante que tenemos adelante en este ya entrado Siglo XXI y que va a condicionar el siglo que tenemos... porque el centro de gravedad económico y geopolítico en gran medida se ha desplazado al Pacífico (China)", dijo.

Esto, añadió, se verá aún más clarificado en los próximos años, cuando su población,120 millones de jóvenes entre 15 y 25 años, se conviertan en su motor económico, mientras que en Estados Unidos únicamente le darán batalla 12 millones. "Es un proceso imparable... Lo que ha hecho China en los últimos 30 años ha cambiado a China y ha cambiado al mundo, quizá no lo queremos ver, o todavía no es una realidad que nos impacta", dijo José Luis Rodríguez Zapatero.

“En defensa de una democracia igualitaria frente a las alternativas autoritarias” es la ponencia en la que participó José Luis Rodríguez Zapatero, junto a Lorenzo Córdova Vianello, titular del INE en México. Foto: FIL Guadalajara

Las acciones que deben de tomar al respecto México y todos los países de Latinoamérica, deben de ser de unión y fortalecimiento entre naciones para poder jugar un papel importante en el orden mundial.

"¿Qué puede hacer las regiones que no son Estados Unidos ni China? Latinoamérica... la unidad de las naciones latinoamericanas, la integración de Latinoamérica. La debilidad de sus democracias, la capacidad de reducir desigualdades y pobreza no va a depender de México para los mexicanos, ni de Bolivia para los bolivianos, va a depender de si hay una Latinoamérica que se une y tenga fortaleza económica y financiera para endeudarse, fortaleza económica para el diálogo comercial y además siempre un gran poder es otro check and balance", resaltó el político.

Rodríguez Zapatero lamentó que hoy sí "tenemos una sociedad global, un mundo global, una economía global, unos riesgos de salud globales", pero "no tenemos un Estado global, ni un gobierno global, ni nada que se le parezca, tenemos una débil gobernanza. Si esa débil gobernanza deriva a una confrontación abierta entre las dos grandes potencias aún será mucho más débil... Si Occidente no opta por la colaboración con China...pues vamos a pasar un siglo XXI con serias dificultades", advirtió.

El expresidente de España hoy convocó, desde la FIL Guadalajara, a las naciones a unir fuerzas e impedir que el mundo se enfrente a una o dos guerras frías.

"La única manera es que América, África y la Unión Europea no permitan que haya una nueva guerra fría, que no haya esa batalla entre dos superpotencias... Las grandes corrientes de la historia, y al fin el destino de los pueblos, se deciden en las cuestiones internacionales", concluyó.