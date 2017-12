EU solicita extradición de Eugenio Hernández

México.- La tarde de este jueves se dio a conocer que el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández podrá ser extraditado a Estados Unidos, esto luego de que el Departamento de Estado enviara la solicitud formal.

De acuerdo con información de Animal Político, Eugenio Hernández es acusado de operar una red de empresas en las que lavó cerca de 300 millones de pesos, mismo que lo llevan a enfrenta los delitos de asociación delictuosa por lavado de dinero, así como operar un negocio de envío sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.

Eugenio Hernández. Foto: El Universal

A su vez El Financiero, detalló que la audiencia en la cual se le notificará de la petición se celebrará a las 15 horas de este jueves en el Consejo de la Judicatura Federal de Ciudad Victoria.

El pasado 8 de noviembre EL DEBATE publicó que debido al proceso por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el ex gobernador Eugenio Hernández pasaría el resto de este año en prisión, admitió su abogado Antonio Collado Mocelo, al salir del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes).

Su presencia sorprendió a la prensa, porque el 30 de octubre al abogado Juan Jorge Olvera le preguntaron por el bufete jurídico Collado y Asociados, y su respuesta fue: “Por el momento tenemos el encargo también en el tema de extradición”.

Antonio Collado dio ayer su versión del tema: “Eso fue una equivocación. En esos días en que fue la audiencia, en la Ciudad de México salimos del vuelo a San Luis Potosí porque había mal tiempo aquí”.

Sobre su presencia, explicó que tuvieron una audiencia de trámite en el Juzgado Segundo Penal, en la cual había un recurso de revocación planteado por la defensa, “para que el fiscal no tuviera a sus órdenes al Poder Judicial del Estado”. Señaló que el ex mandatario estatal “hoy estaba muy animado, tiene sus altas y bajas, pero estaba muy animado”.

El abogado aseguró que la acusación de peculado y de lavado de dinero “es prefabricada”. Agregó: “Lo que pasa es que los testigos que nos puso la fiscalía están muertos, la mayoría de ellos murieron antes y las firmas; hay una contradicción”.

—¿Esto beneficia o perjudica a la defensa, abogado?

—Realmente nos perjudica no poder aclarar a la fiscalía con sus testigos qué es lo que habían imputado. Convenientemente todos los testigos están muertos, excepto uno que tiene 82 años.

—¿Hubo versiones de que los testigos estuvieron amenazados?

—No sabemos si fueron amenazados o no, porque murieron hace más de cuatro años. Eso no está demostrado. No sabemos qué es cierto y qué es falso. Las firmas son falsas. En total son seis testigos, cinco que han muerto y uno que tiene 82 años.

Juez congela extradición de Eugenio Hernández

El pasado 23 de octubre un juez federal congeló por el momento el proceso de extradición al que está sujeto el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, por asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, fraude bancario y operar un negocio de envíos de dinero sin licencia.

El Juez Decimosegundo de Distrito en Tamaulipas admitió a trámite el juicio de amparo promovido por la defensa de Hernández Flores y concedió la suspensión provisional contra el acuerdo que pudiera emitir la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para autorizar su entrega a autoridades estadounidenses.

El pasado 18 de octubre, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República cumplimentaron una orden de detención provisional con fines de extradición emitida en contra de Eugenio Hernández por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Ciudad Victoria Tamaulipas.

