Ebrard advierte a hinchas que viajarán al Mundial de Qatar: no puedes poner tequila en tu equipaje

Según estimaciones, uno 80 mil aficionados mexicanos acudirán a la Copa del Mundo en Qatar, los cuales contarán con el respaldo de un centro de apoyo y con acompañamiento de la Guardia Nacional, pero por ningún motivo podrán viajat con bebidas alcohólicas.

"Eso es muy importante; no puedes poner un tequila en tu equipaje porque es un problema mayor; y como ese tipo de cosa que a lo mejor aquí no son importantes, allá sí son importantes", señaló el canciller Marcelo Ebrard, durante la presentación del Centro de México Qatar 2022.

El secretario de Relaciones Exteriores dijo que probablemente más de 80 mil personas viajen de México hacia Qatar y la tarea de la Secretaría de Reaciones Exteriores es hacer la labor previa e informativa.

"Para que nos quede claro que vamos a un país que tiene ciertas reglas que debemos cumplir", advirtió el canciller. "La diplomacia no te puede exentar de cumplir la norma local".

"El Centro México lo que va a hacer ya a partir del día 15 de noviembre es estar en comunicación con nuestra afición, resolver el sin fin de problemas que se presentan, por ejemplo las personas que se les vence el pasaporte, el que no sacó la aplicación equivalente a la visa".



Es decir, habrá un porcentaje de problemas, pero suponemos que si actuamos de manera previa con una labor informativa suficiente, reduciremos ese número al mínimo posible, agregó el secretario de Relaciones Exteriores.

"El reto es complejo, pero hemos tenido mucho apoyo, también, del Gobierno de Qatar, mucho apoyo, de hecho nuestro centro va a ser uno de los más importantes allá, el Centro México, entonces soy optimista de que tendremos buenos resultados", manifestó.

La Guardia Nacional y la afición

Marcelo Ebrard expuso que el grueso de las faltas que se cometen en los mundiales son las que se denominan administrativas.

"Si estás hablando de un delito, pues ya es otra cosa porque entras al sistema penal, entonces voy a asumir que lo que nos preocupa esencialmente son la faltas administrativas", aseveró el canciller.



"Es prácticamente imposible que por una falta administrativa pudieras ser sujeto a ese tipo de sanciones como los latigazos, etcétera; eso no, no creo que ocurra, no está previsto así en las disposiciones qatarís".

¿Qué vamos a hacer para evitar?, señaló Ebrar. Pues reducir también la incertidumbre, es decir la lista de actividades que no son permitidas en Qatar.

No puedes llevar en tu maleta alcohol porque vas a un país donde el alcohol no está permitido, subrayó.

Te recomendamos leer:

Comentó que consultaron con autoridad de Qatar para que difunda las reglas para poder beber alcohol, es decir, lugares y horarios.

"Entonces yo supondría que la inmensa mayoría, como siempre ocurre, van a seguir con esas reglas, dijo.



"Ahora, quien viole una disposición administrativa, tiene el respaldo del Consulado, tenemos que respaldar a nuestra gente para que no sean objeto de ningún tipo de abuso".



El titular de Relaciones Exteriores afirmó que 10 elementos de la Guardia Nacional son suficientes para orientar la intermediación entre la policía de aquel oaís y la afición mexicana.



"Es importante esa presencia porque puede ahorrarnos muchos problemas, si no, no te entiendes, no sabes qué te están diciendo, qué te están ordenando", añadió.