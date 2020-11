Estados Unidos confía en México para procesar a Salvador Cienfuegos: Marcelo Ebrard

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó en La Mañanera que el Fiscal General de Estado Unidos, Bill Barr, tiene una plena confianza en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues está realizando una lucha contra la corrupción en el país.

Así lo hizo saber en la conferencia matutina donde reveló que Bill Barr le expresó su reconocimiento a las autoridades mexicanas durante sus últimas conversaciones relacionadas al caso del genera Salvador Cienfuegos Zepeda.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Me lo hizo saber el fiscal; tenemos confianza en las instituciones de México, sabemos que el presidente de México encabeza una lucha contra la corrupción, sabemos que la Fiscalía que es autónoma, tiene a un hombre serio y respetado por los Estados Unidos”, declaró Ebrard.

El canciller Marcelo Ebrard destacó las buenas relaciones políticas que existen entre Estados Unidos y México, sin embargo destacó la falla por parte del país vecino al no notificar a México sobre las investigaciones que se estaban realizando en contra del general Cienfuegos.

Marcelo indicó que cuando un país u otro investigan o arresta a funcionario, o criminal altamente buscado, debe de notificarse al país de procedencia, pues es lo políticamente correcto.

Cuando haya elementos de información, respecto a altos funcionarios de México debe hacerse de reconocimiento a nuestros gobierno, eso es un principio fundamental”, indicó el Canciller.

El general Salvador Cienfuegos fue arrestado el pasado 15 de octubre en Los Ángeles, California por una orden de arresto emitida por la DEA, sin embargo México no había sido notificado sobre las investigaciones que Estados Unidos estaban realizando.

La cancillería mexicana envió una nota diplomática a las autoridades estadounidense para hacer saber su inconformidad por no haber informado sobre los cargos que la DEA presentó contra el exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto.

A su vez, solicitó a Estados Unidos que proporcionaran la información que sus investigaciones habían recopilado para que la Fiscalía General de la República (FGR) hiciera lo propio, sin embargo, la información fue enviada el 11 de noviembre a las autoridades mexicanas.

La FGR no está realizando investigaciones laterales a los datos que envió Estados Unidos y no ha presentado una orden de aprehensión en contra del general Cienfuegos, por lo que, de aprobar la desestimación de los cargos de la DEA en Estados Unidos, Salvador Cienfuegos no sería extraditado a México para ser presentado ante la Fiscalía.

Salvador Cienfuegos sería deportado a México como ciudadano, no como criminal, pues no existirían cargos en su contra para ser considerado como detenido.