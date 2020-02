Marcelo Ebrard confirma regreso de Seade a México 

Cd. de México, México.-Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, ya viene de regreso a México, luego de permanecer retenido en Hong Kong por la epidemia de coronavirus.



A pregunta expresa, el Canciller descartó la posibilidad de que el funcionario tenga que ser sometido a una cuarentena en su ingreso al País.





"¿El subsecretario Seade ya viene de regreso?", se le preguntó.

El canciller Marcelo Ebrard informó del arribo del subsecretario Jesús Seade a México. | Reforma



"Ya viene de regreso", respondió.



"¿No va a estar en cuarentena?", se le planteó.



"No, no le corresponde", dijo.