Ebrard no buscará cargos ni candidaturas, afirma AMLO

México.- Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Morena-PES-PT, habló ya con Marcelo Ebrard y acordaron que trabajará en la organización de la defensa del voto de Morena en el 2018, pero no tendrá cargos ni candidaturas.

Al concluir una asamblea en el centro de Tezontepec, López Obrador dio la bienvenida a Ebrard y adelantó que su regreso a México -tras autoexiliarse en el extranjero- no caerá bien al presidente Enrique Peña Nieto y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, porque piensan que fue quien dio la información de la Casa Blanca de Las Lomas y "a partir de ahí comenzaron a perseguirlo, ésa es la neta del planeta, como dicen los jóvenes".

"No va a tener ahora una responsabilidad mayor porque él (Marcelo Ebrard) está viajando, pero ya hablé con él, platiqué con él y quedamos en que va a ayudar en esta campaña, lo que pueda, sobre todo nos va a ayudar, y estoy haciendo un llamado a muchos con ese propósito, a cuidar los votos para que no haya fraude electoral.

"No anda él buscando cargos, no anda buscando candidaturas, él me lo dijo y lo que quiere es ayudar para que no nos roben la elección y son bienvenidos todos los que quieran ayudar con ese propósito", detalló el tabasqueño.