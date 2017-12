Ebrard no tiene pendientes en la CDMX: Mancera

Ciudad de México.- El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que Marcelo Ebrard no tiene pendientes en la Ciudad de México.

En breve declaración, el mandatario capitalino respondió que no hay pendientes, ni siquiera relacionados a la Línea 12 del Metro, la cual tuvo que ser cerrada por un año y medio debido a una incompatibilidad entre ruedas y rieles. Este proyecto fue el más ambicioso de Ebrard Casaubón cuando fue Jefe de Gobierno capitalino.

Hasta el momento no ha habido señalamientos formales contra Ebrard. Foto: es.wikipedia.org

A partir del cierre, el gobierno de Miguel Ángel Mancera realizó investigaciones, que derivaron en sanciones administrativas y económicas a diversos funcionarios de la gestión de Marcelo Ebrard, entre ellos, el titular del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas.

Sin embargo, hasta el momento no ha habido señalamientos formales en contra del Jefe de Gobierno.

"Nosotros no tenemos nada pendiente, ya lo hemos comentado antes, pero no, no tenemos nada pendiente", dijo Miguel Ángel Mancera en conferencia de prensa.

Ebrard no buscará cargos ni candidaturas, afirma AMLO

México.- Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Morena-PES-PT, habló ya con Marcelo Ebrard y acordaron que trabajará en la organización de la defensa del voto de Morena en el 2018, pero no tendrá cargos ni candidaturas.

Ebrard no buscará cargos ni candidaturas, afirma AMLO. Foto: El Universal

Al concluir una asamblea en el centro de Tezontepec, López Obrador dio la bienvenida a Ebrard y adelantó que su regreso a México -tras autoexiliarse en el extranjero- no caerá bien al presidente Enrique Peña Nieto y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, porque piensan que fue quien dio la información de la Casa Blanca de Las Lomas y "a partir de ahí comenzaron a perseguirlo, ésa es la neta del planeta, como dicen los jóvenes".

Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Foto: El Universal

"No va a tener ahora una responsabilidad mayor porque él (Marcelo Ebrard) está viajando, pero ya hablé con él, platiqué con él y quedamos en que va a ayudar en esta campaña, lo que pueda, sobre todo nos va a ayudar, y estoy haciendo un llamado a muchos con ese propósito, a cuidar los votos para que no haya fraude electoral.

"No anda él buscando cargos, no anda buscando candidaturas, él me lo dijo y lo que quiere es ayudar para que no nos roben la elección y son bienvenidos todos los que quieran ayudar con ese propósito", detalló el tabasqueño.

El precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que desde hace un tiempo invitó a Marcelo Ebrard en la organización de Morena.

"Desde luego no le va a caer bien a Peña ni a Mancera, pero allá ellos, no les cae bien Marcelo porque me echan la culpa a Marcelo de que él fue el que dio a conocer la información sobre la Casa Blanca", expresó.