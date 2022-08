Ebrard presenta Centro de México Qatar 2022; Guardia Nacional viajará al Mundial

La instrucción que recibimos del presidente Andrés Manuel López Obrador es estar listos para el Mundial de Qatar 2022, afirmó este martes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien advirtió que personal de la Guardia Nacional viajará a ese país para apoyar a la afición mexicana.

"Quiero agradecer también a la Guardia Nacional su participación con sumo interés. ¿Por qué es tan importante la Guardia Nacional? Alguien se preguntará: bueno, si no van a tener funciones de jurisdicción, o sea no te pueden detener, no pueden tener armas, no van a portar uniformes, ¿Cuál es su función?", expresó el canciller.

"Vamos a coadyuvar para que haya un puente entre la afición mexicana, nuestra lengua y costumbres y formas de organizarnos, y las autoridades qatarís; eso es importantísimo y puede ser decisivo para miles de personas o cientos de ellas, en Qatar, por eso es muy importante que esté la Guardia Nacional. Gracias por su respaldo".

Durante la presentación del Centro de México Qatar 2022, el funcionario subrayó que todas las personas que acudan al Mundial de futbol tendrán un lugar de apoyo, en el que estarán 10 elementos de la Guardia Nacional debidamente capacitados y preparados, para atender los requerimientos necesarios.

Ebrard explicó que para dar cumplimiento a las instrucciones presidenciales se iniciaron una serie de gestiones desde inicio del año, cuando visitó Qatar, y se ubicaron los espacios para alojarse.

Señaló que han estado apoyando las Subsecretarías de la SRE, sus titulares, Martha Delgado, Carmen Moreno, y numerosos funcionarias y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"Estamos listos, instalamos el día 15 de noviembre, se preguntarán ustedes ¿por qué hay que darlo a conocer con esta anticipación ¿Por qué no más tarde? Porque necesitamos que la afición mexicana que va a estar allá, conozca cuáles son las reglas que tenemos que observar; cuáles van a ser los requerimientos que vamos a tener que cumplir, porque quien pone las reglas es el país anfitrión, tiene sus propias disposiciones legales", apuntó.

No puedes poner un tequila en tu equipaje: Ebrard

Marcelo Ebrard advirtió además que los mexicanos no pueden viajar a Catar con bebidas alcohólicas.

"Eso es muy importante; no puedes poner un tequila en tu equipaje porque es un problema mayor; y como ese tipo de cosa que a lo mejor aquí no son importantes, allá sí son importantes", señaló.

El canciller mencionó que el presidente López Obrador empezar a trabajar en conjunto con distintas dependencia y con la Federación Mexicana de Futbol, para que la afición conozca las normas de viaje con anticipación.

"Entonces les vaya bien como le va a ir bien a nuestra Selección Nacional; nos vaya bien en esa visita, cumplamos con las normas, las disposiciones", resaltó el secretario de Relaciones Exteriores.

"Hemos estado trabajando muy cerca con Qatar (...) será la presencia de mexicanas y mexicanos más importante en la historia en un país en Medio Oriente con otra tradición jurídica, religiosa, con otra lengua; entonces tenemos que estar preparadas y preparados".

En su mensaje, el canciller refirió que este Centro México Qatar2022 lo que hace es dar una respuesta, un respaldo, a la representación mexicana que estará allá, que probablemente exceda de 80 mil personas.

Te recomendamos leer:

"Vamos que tener que coexistir con otras aficiones en la misma ciudad, porque no estamos hablando de un país que tenga sedes distantes como en otros casos, sino que vamos a estar en espacios reducidos", puntualizó el secretario.

"Vamos a tener que convivir con otras aficiones, primera vez que va a ocurrir, y han tomado como base muchas de las experiencias que se fijaron en México 70 y después en México 86, y, como ustedes saben, pues ahora las retomaremos en México 2026, México, Estados Unidos y Canadá 2026".

Karen Díaz, árbitro mexicana

El representante de la diplomacia mexicana también felicitó a Karen Díaz, que ha sido seleccionada como una de las seis árbitras que estarán en el mundial ,que rompe un paradigma también histórico.

"Queremos felicitar Karen por haber resultado electa para el mundial representando a México y nuestros valores en pro de la igualdad de género y de la participación, lo que llamamos la feminización de la vida pública y de los deportes y de todos los espacios, así que felicidades, eres un orgullo para todos", manifestó.