Ebrard rechaza presiones de EEUU por calendario por Covid-19

México.- Este jueves el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, aseguró, durante La Mañanera, que México sigue su calendario y no atiende a presiones externas para reactivar actividades económicas que tiene catalogadas como no esenciales.

Ebrard habló sobre si ha habido un acercamiento con el vecino país a raíz de la carta que senadores estadounidenses enviaron al Secretario de Estado, Mike Pompeo, en la que le urgen presionar a México en ese sentido.

Ebrard respondió que se trata de una carta de representantes a su Gobierno y hasta el día de hoy, y así espera que siga, no es un tema bilateral.

"México tiene una presencia notable de la industria automotriz alemana y está muy claro que el proceso que México está siguiendo en tiempos, tiene su propia dinámica y está determinado por el Consejo de Salubridad General, por las decisiones del señor Presidente y las propuestas que ha hecho el Sector salud, eso es lo que va a guiar la acción de México y están muy conscientes de eso", expuso.

Gracias por su valioso apoyo para la conclusión del nuevo Acuerdo Comercial México - Unión Europea!! https://t.co/Va1MWtNvkk — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 29, 2020

"En pocas palabras, no es un tema bilateral hasta el día de hoy, no habido ninguna comunicación de parte del Secretario de Estado y no supongo que la haya porque es un asunto interno de Estados Unidos. La prioridad es la salud, las etapas están fijadas están claras, el señor Presidente lo ha expresado así y México va a seguir ese calendario, es su calendario".

De acuerdo a una publicación realizada por Reforma, se dijo que en una misiva, 11 senadores, demócratas y republicanos, pidieron a Pompeo coordinarse con las autoridades mexicanas para definir y esclarecer la definición de México de los negocios esenciales, a fin de evitar disrupciones en la cadena de suministros.

Para los legisladores, México funge un rol integral en la cadena de suministros de Estados Unidos y es crucial para el funcionamiento de negocios esenciales en ese país.