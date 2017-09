¿Ebrard volverá para respaldar a López Obrador para 2018?

Ciudad de México.- Tras conformar el frente Con AMLO Unidos Podemos, que reúne principalmente a ex militantes del PRD, su coordinador nacional, Elías Miguel Moreno Brizuela, informó que el ex jefe de Gobierno capitalino Marcelo Ebrard Casaubon regresará en los próximos meses a México para apoyar al presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, rumbo a 2018.

“Marcelo Ebrard va a apoyar a Andrés Manuel, va a regresar a apoyarlo”, expuso.

Quien fuera secretario de Protección Civil en la gestión de Ebrard Casaubon como mandatario de la Ciudad de México dijo a El Universal, que está en estrecho contacto el ex perredista, quien desde mayo de 2015 se mantiene en el autoexilio en el extranjero y actualmente vive en Estados Unidos.

“Tengo que ir a verlo [a Marcelo Ebrard] a California para preguntarle cómo lo ve. Yo tengo una comunicación fluida con él”, detalló.

Sostuvo que, a su regreso, Ebrard se mantendrá de manera independiente y no se afiliará a Morena.

Moreno Brizuela anunció el inicio de los trabajos del frente Con AMLO Unidos Podemos, que reúne a ex militantes del PRD, PAN, PRI, así como a empresarios de todo el país, con la finalidad de impulsar la candidatura de López Obrador a la Presidencia.

De todos los colores. El frente está compuesto principalmente por políticos que han renunciado a las filas del PRD. Miguel Moreno Brizuela es uno de ellos, además de José Eduardo Neri, ex aspirante del PRD a la gubernatura del Estado de México, quien coordinará las labores en esa entidad; Linda Arciniega Álvarez, ex miembro de las juventudes democráticas del sol azteca, estará a cargo de la coordinación de Con AMLO Unidos Podemos en la Ciudad de México; Agustín Alonso Mendoza, ex alcalde de Yautepec, Morelos, será el encargado de coordinar dicha entidad.

También se encuentran ex panistas como Ruth Olvera Nieto, ex alcaldesa de Tlalnepantla, que estará a cargo de la coordinación en el Estado de México; y el independiente Enrique Romero Aquino, quien se encargará de la coordinación del frente en Veracruz.

Entre los empresarios que asistieron a la conferencia de prensa estuvo Alfonso Otero Torregrosa, presidente de la Asociación Industrial y Empresarial de Tlalnepantla, quien apoyará con la coordinación en el Estado de México.

En conferencia de prensa, los impulsores del frente informaron que no se afiliarán a Morena, pero sí buscarán ser incluidos en al menos 45 candidaturas independientes de este partido y en los métodos de medición para conseguir cargos.

Moreno Brizuela, quien buscó la candidatura independiente a la gubernatura de Veracruz, indicó que casi 4 mil personas conforman el frente Con AMLO Unidos Podemos, con la finalidad de apoyar a Andrés Manuel López Obrador en su camino a la Presidencia de la República. Aseguraron en el encuentro que su organización tiene presencia en 12 entidades del país: Estado de México, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Zacatecas y Guanajuato.

"El proyecto de nación de AMLO significa la posibilidad de un cambio profundo por la vía pacífica y democrática. Esperamos que los que ya lo apoyan a través de Morena tengan la vocación de inclusión y de apertura”, dijo el coordinador nacional.

Criticaron la creación de un Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC) y lo calificaron como perverso pues tiene el objetivo de evitar que López Obrador sea el próximo Presidente de México.

