Echeverría se dice tranquilo ante investigación

Sinaloa.- «Me encuentro tranquilo porque bajo mi administración se actuó de manera honesta», puntualizó Ernesto Echeverría Aispuro, exsecretario de Salud, quien fue sancionado con dos inhabilitaciones por siete y ocho años para desempeñar un puesto público en la entidad, y con sanciones económicas por dos casos distintos, que rondan los 480 millones de pesos.

En exclusiva para EL DEBATE, el exfuncionario estatal subrayó que durante su gestión todo se hizo con estricto apego a la ley.

«Este día nos enteramos, a través de una conferencia de prensa, sobre unas sanciones. Y quiero decirte que en el tema de las sanciones económicas no me quedó muy claro. Lamentablemente no se me ha notificado la sanción, pero hay que esperar para que todo se haga en tiempo y forma. Quiero señalar que hemos estado trabajando desde que nos llegaron las primeras observaciones de los órganos de auditoría, hemos entregado toda la información solicitada al respecto; y que todos los pormenores que haya de esto y demás casos se van a aclarar completamente.

»Confiamos plenamente en las instituciones, y que al final del día todo se va a aclarar, que nuestra defensa va a ser jurídica y respetuosa».

El exsecretario de Salud al salir junto con su abogado de una audiencia. Págs. 2 y 3A

En cuanto al tema de los traspasos...

En el tema de los traspasos, todos fueron hechos entre cuentas propias de la institución, de los Servicios de Salud de Sinaloa. Por lo tanto, ningún traspaso se hizo por fuera de alguna cuenta.

¿Entonces no hay desvío?

Lo que te puedo decir es que se actuó conforme a la ley y no se ha tomado ningún centavo malhabido [sic] en nuestra administración, y eso lo vamos a demostrar en las vías y bajo las instancias legales.

¿Hay más observaciones pendientes por atender?

Nos están auditando cuatro instancias que llevan este proceso, una de ellas es la Auditoría Superior de la Federación. Hay que recordar que todo esto ya fue auditado por la Auditoría Superior de la Federación, ya que todos nuestros recursos son federales, de los cuales, te puedo decir que dentro de esa instancia ha habido mínimas observaciones, incluso nos felicitó como una de las instancias que menos observaciones tenían a nivel nacional. También tenemos a la Función Pública, que nos está auditando, y puntualmente estamos contestándoles. Tenemos a la ASE, con quien también trabajamos para contestar las observaciones; y la Unidad de Transparencia, y a cada una de ellas les damos respuesta.

Hay que esperar a que llegue la notificación para saber con certeza.

¿Y qué van a hacer ustedes?

Cuando recibamos la notificación, vamos a entrar a los temas jurídicos de defensa.

Como se informó, por determinar que hubo daño patrimonial a las finanzas del Gobierno del Estado, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas sancionó a tres exfuncionarios de la Secretaría de Salud, entre ellos a quien fuera su titular durante la administración pasada: Ernesto Echeverría Aispuro.

En el primero de los casos, la secretaria de Transparencia, Guadalupe Yan Rubio, informó que se encontró un manejo irregular por 31 millones 900 mil pesos en los Servicios de Salud, en la celebración de un contrato para la reingeniería financiera presupuestal de la dependencia, sin contar con la autorización del Comité de Adquisiciones.

Las empresas beneficiadas son Estucon SA de CV y Enlaces Administrativos Hiroshi SA de CV, por lo que se decidió aplicar una sanción administrativa contra Echeverría Aispuro al inhabilitarlo por siete años para ejercer un cargo en el servicio público del estado y una sanción económica por 31.9 millones de pesos más un peso como reparación del daño al patrimonio.

En este mismo caso fue sancionado Ángel Alfonso Jackson Inzunza, exsubdirector de Recursos Financieros de la dependencia, por ser quien realizó los pagos sin haber contado con los documentos probatorios en los que se reunieran los requisitos fiscales, por lo que no podrá desempeñarse en el cargo público por tres años.

Traspasos bancarios

Entre las revisiones que realizó el órgano fiscalizador se detectaron 238 traspasos bancarios por un monto de 449.1 millones de pesos de recursos federales que se entregaron a la dependencia del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por 351 millones; 96 millones del Fondo para Gastos Catastróficos; y 2 millones del Fondo de Previsión Presupuestal, por lo que Echeverría Aispuro recibió otra inhabilitación, ahora por ocho años, en el servicio público, misma sanción que se les asignó a la exdirectora de los Servicios de la Salud María Alejandra Gil Álvarez y a Ángel Alfonso Jackson Inzunza.

Guadalupe Yan Rubio en conferencia de prensa.

Ante estas irregularidades mencionadas, los tres exfuncionarios tendrán que hacer un pago por 449.1 millones de pesos de forma solidaria; es decir, si uno cumple con el monto estipulado, se exime al resto de los involucrados.

Los ex servidores públicos sancionados no han sido aún notificados por la dependencia estatal, aclaró Yan Rubio, pero lo harán en los próximos días.

Facilidades

La funcionaria estatal explicó que el recurso que deberán pagar para resarcir el daño patrimonial a las finanzas estatales se convertirá en un crédito fiscal, y para cubrirlo se tendrán que respetar los tiempos que marca la ley fiscal; y en cuanto al proceso legal en el que se encuentra Echeverría Aispuro por otras supuestas irregularidades detectadas durante su gestión, tendrá que ser la Fiscalía General del Estado quien determine si se suman estas nuevas a su carpeta de investigación o se llevan dos procesos diferentes.